Chili di troppo e grasso addominale, soprattutto in menopausa e dopo, sembrano essere fattori comuni a molte donne ed anche uomini.

L’accumulo di grasso addominale dipenderebbe da diversi fattori, in primis un’alimentazione sregolata e una vita sedentaria.

Il consumo eccessivo di zuccheri semplici e grassi saturi farebbe aumentare gli accumuli di grasso addominale. Si tratta di un grasso particolarmente pericoloso perché favorirebbe lo sviluppo delle malattie cardiovascolari.

Perché le donne ingrassano sulla pancia anche in menopausa e come si potrebbe ridurre il grasso addominale più velocemente

L’adipe addominale è una tipologia di grasso che caratterizza soprattutto gli uomini che hanno una conformazione morfologica di tipo ginoide, infatti sembrerebbero anche quelli più esposti allo sviluppo di malattie cardiovascolari come gli infarti.

Tuttavia è una condizione che riguarderebbe anche sempre più donne, soprattutto dopo o durante il periodo della menopausa.

È una particolare condizione che le donne si trovano ad attraversare generalmente tra i 45 e i 50 anni. Questa condizione modificherebbe i ritmi ormonali, in particolare gli estrogeni, ovvero gli ormoni femminili, i quali subirebbero un grande calo.

Questo sbalzo ormonale causerebbe una modifica morfologica del corpo, oltre a vampate di calore e cambiamenti repentini di umore, favorendo l’accumulo di grasso a livello addominale. Un cambiamento fisiologico che sembrerebbe interessare tutte le donne.

L’aumento di grasso addominale è da tenere sotto controllo perché potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per la salute. Infatti potrebbe facilitare lo sviluppo di malattie cardiache, diabete e cancro.

Pertanto, è indispensabile cercare di limitare il più possibile questo accumulo di grasso fisiologico. Meglio seguire uno stile di vita sano e attivo.

Come prevenire l’accumulo di chili di troppo

Sì ad un’alimentazione equilibrata e il più possibile priva di alimenti spazzatura. Meglio limitare o evitare il consumo di alcool, una particolare sostanza priva di nutrienti, ma ricchissima di calorie facilmente assimilabili.

Via libera anche a sessioni di allenamento con una frequenza di 4 volte settimanali con sessioni della durata di non oltre 45 minuti, infatti sarebbe meglio evitare di stressare particolarmente l’organismo. Ancora meglio sarebbe abbinare alcune sessioni di allenamento cardio, come il sollevamento pesi, che sembrerebbe essere particolarmente indicato per migliorare la densità ossea e per prevenire le malattie a carico delle ossa.

Inoltre, in questa particolare condizione del corpo, per aiutarsi e per sostenere tutti i cambiamenti che questo deve affrontare è bene rivolgersi al proprio medico che potrebbe magari consigliarci una terapia ormonale sostitutiva.

Dunque, ecco perché le donne ingrassano sulla pancia anche in menopausa.

