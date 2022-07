Nelle ultime ore, nel nostro Paese, le condizioni meteorologiche sono nuovamente cambiate, passando da un caldo torrido ad un tempo piuttosto instabile. Soprattutto nelle zone del Centro-Sud, infatti, l’anticiclone delle Azzorre ha aumentato l’intensità dei venti portandoli oltre gli 80 km/h. Anche se non dovrebbe durare per molti giorni, in queste condizioni è un rischio avere delle piante fragili nei nostri giardini e balconi. Per questo motivo, è necessario anche comprendere quali sono, eventualmente, le piante più resistenti a questi sbalzi climatici. Una di queste è, ad esempio, l’heliopsis.

Quest’ultima è una pianta perenne appartenente alla famiglia delle Asteracee, come l’achillea, molto apprezzata sia per la sua bellezza sia per la facilità di coltivazione. Diffusa allo stato spontaneo nei boschi e nei prati incolti dell’America settentrionale, in Europa e nel nostro Paese, invece, è coltivata principalmente a scopo ornamentale.

La parte sicuramente più bella di questa pianta è il fiore, che è molto simile a quello della margherita o del girasole. La corolla, infatti, è formata da petali ligulati di un bellissimo color giallo oro che fanno da contorno ad un grande disco centrale pieno di stami. Le foglie, invece, sono ovali e lanceolate, solitamente di colore verde scuro e ricoperte da una leggera peluria.

L’heliopsis, comunque, in genere fiorisce in piena estate fino all’autunno inoltrato, resistendo fino a novembre nei luoghi più miti. Tuttavia, per coltivarla al meglio ha bisogno di alcune cure e attenzioni che riguardano l’esposizione, le innaffiature ed il terreno.

Ecco la pianta dal fiore d’oro che resiste al caldo fino a 40 gradi e non teme neanche il vento

L’heliopsis è una pianta davvero molto interessante per chi ha il desiderio di abbellire e decorare balconi, aiuole, giardini e terrazzi. Oltre ad essere molto bella dal punto di vista estetico, essa è molto resistente alle intemperie e si adatta facilmente a qualsiasi terreno. Infatti cresce abbastanza bene nei terreni sabbiosi o in quelli rocciosi, oppure nei comuni terreni da giardino. In linea di massima, però, preferisce terreni fertili, ben drenati e ricchi di sostanze organiche.

Per quanto riguarda l’esposizione, è importante ricordare che l’heliopsis predilige zone ben soleggiate soprattutto dove il clima è abbastanza mite. Nei luoghi un po’ più caldi, invece, andrebbe posizionata a mezz’ombra, dove può resistere anche a temperature superiori ai 40 gradi. Inoltre non teme il freddo e neanche il vento che, anzi, facilita l’impollinazione.

Le innaffiature, invece, vanno effettuate con una certa regolarità soprattutto nei mesi più caldi dell’anno, come luglio e agosto, quando il terreno risulta troppo asciutto. In generale, si consiglia di mantenere il terreno sempre leggermente umido, senza compromettere le radici con i ristagni idrici. Questo vale sia per l’heliopsis coltivata in campo aperto che per quella in vaso. Quindi ecco la pianta dal fiore d’oro che resiste al caldo e al freddo che possiamo coltivare ovunque, senza avere necessariamente il pollice verde.

