Avere gambe gonfie e pesanti in estate è una condizione più che comune.

L’insufficienza venosa, infatti, è una sintomatologia che accomuna gran parte della popolazione e che negli ultimi anni, con l’arrivo del Covid 19, si è largamente diffusa.

Tra le cause principali di gambe gonfie e pesanti nonché dolorose ci sarebbe un’insufficienza venosa dovuta principalmente ad una vita sedentaria e ad una scarsa idratazione. Una condizione diversa e ben più accentuata riguarderebbe, poi, i pazienti affetti da insufficienza venosa dovuta ad altre patologie.

Perché in estate abbiamo le gambe gonfie e pesanti e 3 consigli utilissimi per averle subito più leggere e con meno ritenzione idrica

Questa condizione tenderebbe ad accentuarsi in estate a causa delle elevate temperature che facilitano la dilatazione dei vasi. Questo favorirebbe un apporto di sangue verso le periferie, quindi verso gli arti inferiori, generando a cascata accumulo di liquidi nella parte bassa del corpo, accompagnato da gonfiore e senso di pesantezza, nonché dalla comparsa di pelle a buccia d’arancia. Tra le cause più gettonate ritroviamo anche gli indumenti stretti che impedirebbero il normale flusso sanguigno generando dei piccoli difetti alla circolazione periferica.

Ma allora come fare per avere delle gambe belle e in salute?

I consigli degli esperti

La prima cosa da fare per avere delle gambe con una circolazione attiva è quella di camminare ogniqualvolta fosse possibile. Non è necessario correre, l’importante è permettere la cosiddetta spinta plantare, che arriva dalla pianta del piede in movimento e pompa il sangue verso l’alto, ossia verso il cuore.

Un altro consiglio utile è quello di utilizzare una pallina da tennis da passare sotto la pianta del piede, con movimenti circolari che vanno dal davanti verso dietro.

Ancora, importante sarebbe lo sblocco delle articolazioni come quelle delle caviglie e delle anche. Dunque sì a 10 minuti di stretching giornaliero, da fare soprattutto se si passa molto tempo seduti.

Un altro rimedio molto utile sarebbe la pratica di automassaggi con manovre circolari e linfodrenanti che vanno dal basso verso l’alto. Sì anche a pressoterapia e massaggi fatti da specialisti di settore. Molto graditi e utili i bendaggi freddi, che favoriscono la vasocostrizione, intrisi di sostanze funzionali come il rusco, l’ippocastano e sostanze rinfrescanti.

Via libera anche all’assunzione di fitoterapici che svolgono un’azione protettiva e di rinforzo del microcircolo come vite rossa, mirtilli, centella asiatica e ginkgo biloba.

L’importanza dell’idratazione

Infine, e non per importanza, troviamo l’idratazione: bere più di due litri d’acqua al giorno è indispensabile per il corretto funzionamento del corpo. Questa è un’azione che fluidificherebbe il sangue e ci aiuterebbe ad eliminare i liquidi in eccesso ricchi di sostanze di scarto.

Dunque, ecco perché in estate abbiamo le gambe gonfie e pesanti e qualche consiglio utile per ovviare al problema.

