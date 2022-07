Le luminose e soleggiate giornate estive sono perfette per trascorrere del tempo all’aria aperta. Si passeranno delle ore in spiaggia, ma anche in montagna, nei parchi o in campagna.

Naturalmente, in tali luoghi non mancheranno piacevoli picnic.

Durante gli stessi occorreranno bibite e frutta, che dovranno essere rigorosamente freddi per idratarsi e rinfrescarsi.

Non sempre, però, potremmo avere il necessario per far sì che la loro temperatura non si alzi.

Per fortuna esiste una soluzione fai da te per mantenere fresche bibite e altre vivande, una soluzione semplice ed efficace.

Non solo frigorifero e ghiaccio secco

Inevitabilmente in alcuni posti non potremo disporre del frigorifero. È un’eventualità che talvolta si presenta anche durante i barbecue in giardino, dove si preferirebbe avere birre e altre bibite fredde a portata di mano.

Negli ultimi tempi si sente spesso parlare di ghiaccio freddo, cioè l’anidride carbonica solidificata, che raggiungerebbe temperature particolarmente basse. Non sempre, però, è facile procurarselo, inoltre bisognerà saperlo usare e avere accortezze.

Per risolvere il nostro problema in realtà potrebbero bastare degli oggetti economici presenti nelle nostre case.

D’altronde con il fai da te possiamo ricavare davvero di tutto, basti pensare che potremmo riutilizzare per delle creazioni anche le lenzuola vecchie e rotte.

Ci sorprenderà scoprire che, usando materiali di recupero, potremmo creare una sorta di frigorifero versatile e maneggevole.

Una soluzione fai da te per mantenere fresche bibite, bottiglia di acqua e frutta senza frigorifero e ghiaccio secco

Nelle calde giornate estive per raffreddare bevande e frutta all’aria aperta potremmo sfruttare la tecnica Zeer. È una tecnica sviluppata in Africa per conservare il cibo e contrastare l’effetto del forte caldo realizzando un’alternativa al frigorifero.

Per realizzarlo ci serviranno:

1 vaso di terracotta grande;

1 vaso di terracotta più piccolo;

sabbia per piante;

asciugamano;

bottiglia contenente acqua;

nastro isolante adesivo.

Prima di tutto dovremo sigillare i fori inferiori dei due vasi servendoci del nastro adesivo.

Dopo di che sul fondo del vaso di maggiori dimensioni stenderemo della sabbia per creare una base di circa 4-5 cm. Bagneremo la sabbia servendoci della bottiglia di acqua.

Collochiamo allora il vaso più piccolo sullo strato di sabbia interno al vaso più grande.

Riempiamo lo spazio tra i due vasi con altra sabbia, che bagneremo nuovamente.

A questo punto nel vaso piccolo collocheremo le bottiglie o il cibo da tenere in fresco.

Inumidiremo un asciugamano e lo useremo per chiudere le sommità del vaso. In alternativa si potrà usare anche il coperchio di una pentola.

Il caldo esterno farà evaporare l’acqua del vaso Zeer e di conseguenza abbasserà la temperatura interna. Sfruttando, dunque, qualche oggetto casalingo, senza grandi lavori e spese avremo ottenuto un piccolo frigorifero ecologico e comodo in varie situazioni.

