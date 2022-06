Con l’arrivo della bella stagione sempre più persone scelgono di riempire i carrelli della spesa con alimenti freschi, leggeri e di facile digestione.

Tra questi alimenti ritroviamo sicuramente gli ortaggi di stagione, tra i quali ci sono anche i cetrioli.

I cetrioli sono ortaggi prettamente estivi che vanno da maggio a settembre. Caratterizzati da una buccia verde ed una polpa croccante, sono inoltre ricchi di acqua, sali minerali e avrebbero pochissime calorie, circa 14 per 100 grammi di prodotto.

È questo l’ortaggio di stagione che aiuterebbe a dimagrire e a ridurre la ritenzione idrica utile anche per eliminare i brufoli

I cetrioli presentano numerosi effetti benefici per la salute, in particolare l’elevata presenza di antiossidanti al loro interno li rende alleati perfetti per contrastare diversi disturbi, come lo stress ossidativo. Infatti sono degli ottimi alleati della bellezza e della giovinezza.

In più la presenza di sali minerali come ad esempio il potassio, lo zinco, lo zolfo, il calcio li rendono adatti per reintegrare i liquidi persi.

Infatti, sembrerebbero particolarmente adatti per combattere la pressione alta e la ritenzione idrica, grazie all’elevata presenza di acqua e di potassio. Utili anche per contrastare sintomi quali stanchezza e spossatezza.

Sarebbero inoltre ricchi di vitamine in particolare quelle del gruppo B, la vitamina K e la C.

Ottimi alleati per perdere peso

I cetrioli sembrerebbero anche ottimi per regolare il peso e l’acidità di stomaco. Questo grazie alla presenza di acido tartarico che preverrebbe l’accumulo di acido urico e la formazione dei calcoli renali. L’acido tartarico inoltre sarebbe in grado di diminuire l’assorbimento dei carboidrati ed avrebbero anche un leggero effetto lassativo.

Questi alimenti contribuirebbero inoltre ad apportare acqua al corpo. Non a caso sarebbero un ottimo alimento per la creazione delle acque aromatizzate. Infatti possono essere messi a macerare in acqua insieme ad altra frutta come i mirtilli e le fragole o lo zenzero per la preparazione di squisite bevande che accallerebbero il metabolismo. A tal proposito sembrerebbero ottimi anche per tenere a bada la glicemia.

Ebbene, è questo l’ortaggio di stagione che aiuterebbe a dimagrire e a ridurre la ritenzione idrica.

Gli usi in cucina

Di cetrioli ne esistono diverse varietà e dimensioni che li rendono più o meno adatti per diverse ricette. Ci sono i cetrioli lisci dalla buccia verde intenso che solitamente vengono aggiunti alle insalate. Mentre invece i cetrioli piccoli e con la buccia spinosa che vengono utilizzati come sottaceti. Possono essere impiegati anche per la creazione di salse come la tzatziki.

Durante l’acquisto è importante che il cetriolo presenti una buccia dal colore intenso e tesa mentre le due estremità dovranno essere sode.

Altri usi

I cetrioli inoltre possono essere impiegati ad uso topico per combattere gli inestetismi della pelle come l’acne. Basterà creare degli impacchi anti comedogenici, decongestionanti e idratanti.

Lettura consigliata

Ne basterebbe consumare mezza tazza al giorno per perdere peso e drenare i liquidi in eccesso più velocemente e fare il pieno di antiossidanti.