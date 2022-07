Per un pranzo veloce, ecco un’insalata di pasta fredda estiva sfiziosa con pesto e altri gustosi ingredienti tra cui c’è una verdura di stagione

L’insalata di pasta o riso è un primo piatto spesso ricco di ingredienti e molto saziante. Pertanto, è l’ideale per chi non ha molta voglia di cucinare. Si può preparare in tanti modi diversi, anche usando ingredienti tipici della cucina orientale per darle un tocco più originale ed esotico.

Per un pranzo veloce, ecco che in questa guida proporremo un’insalata di pasta con pesto e altri gustosi ingredienti. Tra questi c’è anche una verdura di stagione e cioè la zucchina, il cui sapore si sposa perfettamente con quello della salsa.

Ingredienti per 4 persone

320 g di farfalle o di pasta con formato a scelta;

100 g di pesto alla genovese comprato o fatto in casa;

150 g di bocconcini;

200 g di pomodorini;

3 zucchine;

aglio;

olio di oliva;

sale fino;

basilico fresco.

Un paio di ore prima di eseguire i passaggi che illustreremo, cuocere la pasta al dente per poi lasciarla raffreddare e conservarla in frigorifero.

Lavare e spuntare le zucchine, per poi tagliarle a dadini molto piccoli. In una padella, mettere a scaldare l’olio con uno spicchio d’aglio. Farlo dorare, toglierlo dalla padella e mettere poi a cuocere le zucchine per 10 minuti, insaporendole con il sale. Al termine di questo lasso di tempo, lasciarle raffreddare e intanto lavare e tagliare i pomodorini.

Quindi, togliere la pasta dal frigo e condirla con il pesto alla genovese, poi con i pomodori, le zucchine e le mozzarelline. Irrorare la pietanza con un filo di olio extravergine di oliva e aggiungere un paio di foglie di basilico fresco. Ecco pronta questa sfiziosissima insalata di pasta.

