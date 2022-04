Per accelerare il metabolismo lento e dimagrire più velocemente ne basterebbero 2 bicchieri in più al giorno per perdere peso

Gonfiore addominale, stipsi, difficoltà a perdere peso e senso di fiacchezza sono tutti sintomi che potrebbero essere legati alla disidratazione. L’acqua è un elemento essenziale per la vita, una sua carenza potrebbe causare non pochi problemi per la salute umana. La prima conseguenza di una scarsa quantità di acqua è la disidratazione. Una condizione che, prolungata nel tempo, potrebbe causare costipazione, riduzione della funzione immunitaria, cardiopatie, nefropatie e disturbi broncopolmonari.

L’acqua svolge una funzione importante anche sul metabolismo. Infatti, sembrerebbe che bere 2 bicchieri di acqua in più al giorno accelererebbe il metabolismo basale. Questo quanto riportato in uno studio di settore: sembrerebbe che, già un paio di minuti dopo l’introduzione di 2 bicchieri d’acqua, aumenterebbe il rilascio di noradrenalina. Un ormone in grado di accelerare il battito cardiaco, aumentare il rilascio di glucosio, indurre la lipolisi e aumentare il flusso ematico a livello muscolare. Tutti fattori che aumenterebbero il dispendio energetico.

L’introduzione di circa 500 ml di acqua aumenterebbe il dispendio energetico, incrementando il tasso metabolico circa del 30 %. Infatti, circa 90 minuti dopo, i soggetti che avevano introdotto i 2 bicchieri di acqua avevano consumato circa 24 kcal in più.

Questo fenomeno sembrerebbe essere legato all’effetto termogenico che il corpo deve mettere in atto per portare la temperatura dell’acqua introdotta a 37 gradi. A tal proposito, tramite studi randomizzati, è stato visto che per mettere in atto la termogenesi dell’acqua il corpo maschile utilizzerebbe energia a partire dallo strato lipidico. Al contrario, le donne utilizzerebbero maggiormente quello glucidico.

Acqua e perdita di peso

Dunque, l’acqua sarebbe un trucchetto davvero economico per accelerare il metabolismo. Infatti, ricordiamo che un metabolismo lento sarebbe il primo deterrente per la perdita di peso. Bere di più, quindi, potrebbe avere molti più benefici che la semplice idratazione corporea.

Inoltre si è visto come, protratto nel tempo, questo effetto dell’acqua sul metabolismo possa influire sul mantenimento di un peso forma. In più chi beve maggiori quantità di acqua avrebbe una certa facilità nel perdere peso rispetto a chi invece introduce quantità di liquidi insufficienti.

A tal proposito, uno studio randomizzato condotto su soggetti obesi ha mostrato come il consumo di 2 bicchieri di acqua 30 minuti prima dei pasti, abbinato a una alimentazione ipocalorica, fosse associato in media alla perdita di 2,5 kg di massa grassa in sole 12 settimane. Dallo studio si è visto come chi beveva di più abbia perso peso più velocemente.

Ebbene, per accelerare il metabolismo lento e dimagrire più velocemente ne basterebbero 2 bicchieri in più al giorno.

