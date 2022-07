Un solo codice promozionale per avere uno sconto sui prossimi viaggi dal 30% al 50%, direttamente dalla piattaforma ufficiale. È proprio questo il vantaggioso risparmio che arriva dall’offerta del fine settimana di Italo Treno, valida fino al giorno 11 luglio. Per verificare se questa è utilizzabile o meno per il biglietto selezionato, ci basterà osservare la presenza di una tariffa economica riservata del vettore.

Vantaggi e limiti della promozione

Basta un solo codice promo per approfittarne. Per inserirlo e, così, acquistare i biglietti di treni ad alta velocità a prezzo scontato servono pochi e semplici passaggi. Sulla pagina principale della compagnia ferroviaria, nella sezione dedicata alla ricerca dal titolo “Acquista biglietti”, troveremo il link “Hai un codice promo?”. Cliccando sullo stesso, visualizzeremo il campo apposito nel quale inserirlo.

L’offerta di Italo Treno presenta alcune condizioni e solo in presenza di queste sarà possibile approfittare del risparmio. Innanzitutto, è valida solo sulle soluzioni con data di viaggio a partire dal 15 luglio. Gli ambienti permessi sono Smart e Prima. È, pertanto, escluso dalla lista l’ambiente Club.

L’iniziativa stabilisce un numero massimo di posti disponibili, oltre i quali diventa inutilizzabile. Questo è pari a 500.000. Per la visualizzazione e la prenotazione del biglietto al prezzo ridotto, Italo Treno mette a disposizione di questa promozione la tariffa Low Cost. Quest’ultima, precisa la compagnia ferroviaria nella locandina, è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con altre offerte.

Basta un solo codice promo per approfittare delle offerte di Italo Treno con sconti fino al 50%

Non perdiamo di vista la data di scadenza fissata per la promozione, oltre la quale non sarà più possibile approfittare degli sconti. Per questa occasione, si è scelto il giorno lunedì 11 luglio e solo fino alle ore 18 dello stesso come termine massimo.

L’iniziativa, la cui locandina è visualizzabile sulla pagina principale del vettore, ha come titolo “Super Saldi di Italo!”. Il codice promo collegato alla stessa è “SALES”. Quasi in contemporanea con il rilascio delle offerte di Italo Treno, vengono spesso pubblicate promozioni dal vettore del gruppo Ferrovie dello Stato. Trenitalia segue una politica di sconti diversa, ma il risparmio è comunque notevole, grazie al 30% di sconto fisso in tariffa Super Economy.

