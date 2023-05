Perché i vip preferiscono i Labrador e perché dovremmo averne in casa uno anche noi

Insieme a Maltesi, Levrieri e Chihuahua sono tra le razze preferite dai vip per via delle qualità che li contraddistinguono e per la loro bellezza. Ecco le curiosità riguardanti i Labrador e i motivi per cui dovremmo prenderne uno con noi.

Si chiamano Labrador retriever ma sono conosciuti semplicemente come Labrador. Si tratta di una razza canina risalente al 1830 quando i cani d’acqua di St. Johns vennero introdotti e selezionati in Gran Bretagna. Hanno un buon temperamento, sono intelligenti e socievoli e nuotano benissimo. Spesso vengono addomesticati per aiutare i disabili, amano giocare con i bambini, si integrano benissimo nelle famiglie numerose e fanno la guardia.

Sono numerosi gli articoli che parlano di questa razza considerata tra le migliori in circolazione. Le curiosità riguardanti i Labrador sono tantissime. A parte la loro nobile origine, detengono record di longevità, il quinto cane che ha vissuto più a lungo nella storia è un Labrador che è morto dopo 27 anni e 98 giorni Esistono Labrador decorati come eroi di guerra. Alcuni hanno ricevuto la Dickin Medal della PDSA, mentre un cane di nome Sasha ha ricevuto la medaglia al valore nella guerra in Afghanistan.

Chi li ama

Perché i vip preferiscono i Labrador? Questi cani hanno un “cuore d’oro”, si affezionano tanto da essere attenti a ogni necessità umana e sono molto socievoli. Il Labrador di Francesco Totti è stato protagonista delle cronache per aver soccorso una bambina e un uomo che stavano per annegare. Il Labrador di Bill Clinton si chiama Buddy come un suo prozio, così come aveva dichiarato Truman anche per Clinton l’amicizia del suo Labrador è un qualcosa su cui si può sempre contare.

Adriano Giannini considerato uno degli attori italiani più sexy è molto attivo sui social soprattutto su Instagram. Posta spesso le foto insieme al cane che lo accompagna nei suoi spostamenti e nelle sue avventura da nomade. Anne Hathaway di solito sempre elegante viene spesso paparazzata mentre porta il suo Labrador a fare la passeggiata. E così dopo l’ennesimo attacco alla sua privacy da parte dei fotografi ha deciso di regalare loro un sacchetto con i bisogni del suo cane.

Perché i vip preferiscono i Labrador, cani super in ogni campo

I motivi per cui dovremmo prendere un Labrador sono numerosi. Sono cani fantastici nella pet teraphy perché estremamente dolci e coccoloni. Aiutano a superare le paure se abbiamo un esame in vista, un colloquio di lavoro, un incontro di affari importante. Ci restituiscono tanta energia quando giochiamo con loro all’aperto o in casa durante le giornate piovose. Tengono lontano il malumore quando piove e il cielo diventa buio.

Hanno un incredibile fiuto e potrebbero salvarci in caso di difficoltà, sono abili nei giochi e nei percorsi sportivi e potrebbero farci appassionare a concorsi o ritrovi tra appassionati. Ci aiutano a uscire dal nostro guscio ed essere a nostra volta più socievoli. Il protagonista del film Io e Marley con Owen Wilson e Jennifer Aniston era un Labrador retriever, il Labrador Tubby è entrato nel Guinness dei Primati raccogliendo 25 mila bottiglie di plastica in 6 anni. Insomma, questa razza è veramente in grado di sorprenderci sempre e sicuramente capace di rendere la nostra vita migliore e di farci felici ogni giorno che trascorriamo in loro compagnia.