Vorresti un cane ma non sai quale scegliere? Ecco le 3 razze più amate dalle star che non puzzano e rimangono piccole

Ci sono cani grandi, più piccoli, alcuni perdono tantissimo pelo, altri, invece, non ne perdono assolutamente: scopri qual è il più adatto per la tua situazione.

Chi non ha mai avuto un cane, non potrà mai capire cosa si prova davvero. Il legame tra padrone e cane, infatti, è un qualcosa di davvero inspiegabile, che va al di là delle parole, e colpisce dritto il cuore. Il cane è l’amico più fedele che una persona possa avere, quella presenza costante che segue come un’ombra amorevole. Gli amori possono finire, le amicizie talvolta deludono, ma l’amore di un cane non terminerà mai. Ecco perché sono tantissime le persone che hanno già deciso di accogliere in casa propria un amico a 4 zampe, Vip compresi.

Oggi, infatti, scopriremo quali sono le 3 razze di cani più amate dalle star, che sono anche i più adatti da tenere in casa. Tutte e 3 queste tipologie di cani, in particolare, perdono pochissimo pelo e rimangono piccole. Viste queste premesse, anche chi non ha una casa molto grande potrà finalmente abbandonarsi alle coccole di un piccolo amico peloso. Vediamo quali sono i cani preferiti di tre bellissime Vip: Diletta Leotta, Michelle Hunziker e Giulia De Lellis.

Vorresti un cane ma non sai quale scegliere? Queste 3 razze stanno bene in casa, non perdono pelo e sono degli amici vivaci e calorosi

Partiamo da una vera e propria icona sexy del panorama italiano, ovvero Diletta Leotta. La conduttrice sportiva ha da poco annunciato di aspettare una bambina da Loris Karius. Secondo gli esperti di gossip, Diletta potrebbe dare alla figlia il nome di sua madre, ma forse oggi è ancora presto per scoprirlo. Nei suoi canali social, Diletta si mostra spesso e sovente in compagnia del suo amato cagnolino Lillo, un volpino di Pomerania. Questa razza è la preferita anche da Giulia De Lellis, visto che anche lei ha un volpino di nome Tommy.

Il volpino di Pomerania è una razza di cani simpaticissima, caratterizzata da un pelo fitto che fa sembrare questi cani quasi dei peluche. Sono cani di grande compagnia e le loro piccole dimensioni li rendono perfetti anche per stare in una casa. Si tratta di un cane molto sveglio e vivace, adatto anche per fare “da guardia” al nostro appartamento. È molto intelligente e potremo tenerlo anche se in casa ci saranno bambini, a patto che venga ben addestrato.

Michelle Hunziker non ha dubbi

Passiamo ad un’altra splendida showgirl, famosa per vantare un fisico da paura nonostante i suoi 46 anni. Stiamo ovviamente parlando di Michelle Hunziker, mamma di tre figlie e di altrettanti cagnolini. La conduttrice svizzera ha sempre amato i barboncini, particolarmente adatti anche per i bambini. I barboncini, infatti, oltre ad essere cani molto svegli, sono molto socievoli e particolarmente affettuosi coi bambini. Amano tenersi sempre in movimento e per questo sarà difficile vedere un barboncino dormire per troppo tempo.

La Hunziker ha anche un piccolo levriero, di nome Odino, un cane molto elegante e longilineo. Il pelo corto, inoltre, gli permette di non perderne tanti e di essere molto pulito naturalmente. Insomma, vorresti un cane ma non sai quale scegliere? Tra queste razze potrebbe esserci il tuo prossimo amico peloso, non ti resta che sceglierlo!