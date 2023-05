Come coprire e camuffare i buchi sul muro senza stucco o quadri e sistemare quelli rovinati in modo chic

Non tutti sanno come nascondere i fori della parete dopo che eliminiamo quadri e specchi. Eppure, oltre a stuccare potremmo usare queste idee per rinnovare le pareti di casa.

Sono in molti che approfittano della primavera per fare qualche lavoretto in casa, rinnovare una stanza e dargli un nuovo volto. Basta anche spostare pochi mobili, riorganizzare gli spazi interni, o riallestire le pareti. Dopo avere riprogettato e ideato il nuovo spazio, sicuramente dovremo riposizionare le decorazioni e gli oggetti al muro. Questo vuol dire che sulla parete rimarranno degli antiestetici buchi, a meno che non stendiamo dello stucco. Non è molto difficile applicarlo, ma non tutti sono pratici. L’altra alternativa è appendere un quadro o uno specchio sfruttando il buco esistente.

Come coprire e camuffare i buchi sul muro in modo economico

Cercare di nascondere i fori non è un’impresa impossibile, perché oltre il classico stucco possiamo attuare altri escamotage. Con pochi euro potremo riempire i buchi utilizzando della semplice colla vinilica e poi tinteggiare. Allo stesso modo, potremo sfruttare l’azione indurente del dentifricio, con l’aiuto di uno stuzzicadenti e una piccola spatola, anche di legno. Il dentifricio e la colla si asciugano velocemente e sono 2 soluzioni a basso costo davvero efficaci, ma non sono le uniche. Per rendere le pareti chic e alla moda potremmo scegliere tra alcune tendenze molto interessanti.

Quest’anno il tema “Natura” ispira anche il design interno degli appartamenti, quindi via libera a piante di tutti i generi. Se il foro è ad un’altezza opportuna, usiamolo per inserire un supporto per fissare o appendere una bella pianta. Ancora più chic è usare tessuti come lana o velluto per decorare il vaso. Hanno lo stesso valore decorativo i murales con gli acquarelli, più o meno estesi, che incorporano i buchi e abbelliscono la parete. Se non siamo bravi a disegnare, gli stencil potrebbero essere d’aiuto per realizzare un bel lavoro, ecco come coprire e camuffare i buchi sul muro.

Idee per nascondere macchie e fori

Quando la parete del muro è particolarmente rovinata, presenta piccole macchie o imperfezioni, per rinnovare l’atmosfera potremmo usare dei pannelli adesivi, anche 3d. Sono dei riquadri totalmente adesivi e possono avere varie fantasie. Quelli con finti mattoni, pietre, tavole di legno, listelli colorati e in rilievo potrebbero essere una soluzione funzionale e decorativa straordinaria. Se preferiamo un metodo più classico si può sempre optare per la carta da parati, solo in alcuni punti della stanza. Si possono personalizzare gli adesivi da parete che ricreano un soggetto, un paesaggio o elementi fantastici, ecco come coprire e camuffare i buchi sul muro.