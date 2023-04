Intelligente e perde poco pelo questa razza di cane di piccola taglia che ha conquistato il cuore di Maria De Filippi

Si dice che il cane sia il migliore amico dell’uomo e chiunque ne abbia accolto uno in famiglia non potrà che essere d’accordo. Il legame che si viene a creare d’altronde è davvero speciale e inspiegabile per chi non abbia vissuto tale esperienza. Tanti sono coloro che non vedono l’ora di viverla per la prima volta o di riviverla aggiungendo un altro membro canino alla famiglia. Di quanto possa donare ne è ben consapevole Maria De Filippi, animalista convinta ma soprattutto amante dei cani e di una razza in particolare. Una razza adatta a vivere in casa nonché per principianti e bambini.

La conduttrice TV Maria De Filippi è una persona estremamente sensibile e, forse, è proprio questo a renderla così popolare tra il pubblico. Una sensibilità, la sua, attenta sempre verso il prossimo, si tratti di persona o di animale. È infatti un’animalista convinta, inclinazione che condivideva anche con il coniuge Maurizio Costanzo. Tanto è vero che sulla bara di quest’ultimo, vicino alla sua foto, appariva la foto di Filippo, il suo inseparabile gatto certosino.

Se tanti sono i Vip che preferiscono i gatti, basti pensare a Serena Bortone o ad Alessandro Borghese, i coniugi Costanzo sembrano aver avuto una maggiore predilezione per i cani. Hanno avuto un pastore tedesco, Fortunato, salvato in condizioni di vita precarie in seguito a un abbandono in un cassonetto. Ma la razza che li ha fatti innamorare però è un’altra, tanto è vero che ancora oggi ben 3 esemplari vivono con Maria De Filippi.

Intelligente e perde poco pelo questa razza di cane amata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

I cani di casa Costanzo-De Filippi sono Ugo, Filippa e Giovanni, si tratta di 3 bassotti tedeschi. Una razza piccola che esiste in tre taglie: standard, nano e Kaninchen. È un cane da caccia noto fin dal Medioevo, impiegato soprattutto per stanare nelle tane le prede grazie alle sue minute dimensioni. A renderlo immediatamente riconoscibile la sua corporatura che appare simpatica. Ha il corpo allungato ma robusto su zampe corte. Dallo stesso spiccano il capo, col muso lungo e lunghe orecchie tonde, e la coda sottile. Ovviamente ha un tartufo particolarmente sviluppato.

Il bassotto tedesco può avere diversi tipi di mantello. Può infatti essere a pelo corto, lungo o duro, apparterrebbero a quest’ultima tipologia i bassotti di Maria De Filippi. In questi cani il pelo è fitto e duro ma aderente al corpo. Caratteristiche sarebbero poi le sopracciglia e la barbetta folte. Solitamente il colore del pelo è sfumato e oscilla tra sfumature di marrone, nero e grigio.

Adozione e caratteristiche caratteriali del bassotto tedesco

È intelligente e perde poco pelo questa razza di cane, ma sarà importante, per mantenerlo in buono stato, effettuar ogni tot di mesi lo stripping. Si tratta di una toelettatura che va a rimuovere anche il sottopelo. Gli occhi del bassotto hanno una dolcezza particolare e riflettono il suo carattere. È un cane dolce, amichevole e leale. Ha un carattere equilibrato e una spiccata intelligenza, il che lo rende adatto anche per chi è alle prime armi e ai bambini. Vi è però da sottolineare come possa dimostrarsi anche testardo e autonomo, dunque di come richieda in talune occasioni un polso fermo.

Adora trascorrere del tempo in compagnia della propria famiglia e farsi coccolare, ma anche giocare. È un cane davvero vivace ed energico. Seppure perfetto per la vita da appartamento, ha necessità di fare movimento. Un’accortezza anche per rafforzare la sua schiena. In linea di massima tende a essere un cane piuttosto longevo. Il bassotto tedesco riempie totalmente le giornate di quanti decidono di adottarlo, non a caso è la razza prediletta da Maria De Filippi. Per quanti vogliano sceglierlo, il suo costo partirebbe attorno ai 500 euro e arriverebbe a superare i 1.000 euro. Teniamo presente però che anche per i bassotti esistono i rescues, associazioni dedite a una razza e che ne danno in adozione esemplari abbandonati. Potremmo dunque così dare casa a un bassotto meno fortunato.