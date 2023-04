Perché è importante fare la skincare tutti i giorni e quali sono i prodotti da utilizzare.

Ultimamente le star dei social sponsorizzano tantissimo prodotti per la skincare. Effettivamente la cura della pelle è una delle cose più importanti per una persona.

È un biglietto da visita, in quanto è la prima cosa che si nota quando si incontra qualcuno. Grazie alla presenza di tantissimi prodotti potremmo rendere la nostra pelle ancora più bella e luminosa.

Perché è fondamentale fare la skincare?

È un occasione per prendersi cura del proprio corpo. Quando dedichiamo del tempo alla nostra persona, i livelli di serotonina aumentano. Abbiamo così più felicità e consapevolezza di noi stessi. Oltre a questo aspetto è importante proprio per la salute della pelle in sé, per eliminare punti neri, brufoli e ogni impurità. Serve anche per ringiovanire la pelle ed evitare l’invecchiamento precoce.

Quante volte al giorno va fatta?

La skincare è una vera e propria routine che andrebbe eseguita ogni giorno. Va fatta 2 volte al giorno, al mattino prima di truccarsi e la sera dopo essersi struccate. Se non si usa trucco va comunque fatta la mattina e la sera.

Perché è importante fare la skincare tutti i giorni e i passaggi da seguire

Fatte tutte queste premesse, possiamo passare direttamente ai passaggi che bisogna fare. In ordine bisogna:

struccarsi; detergere; applicare un’esfoliante ma solo 2 volte alla settimana; applicare una maschera; tonico; siero; contorno occhi; crema viso; burrocacao.

Ora bisogna andiamo a illustrare cosa fare la mattina e cosa fare la sera.

Routine mattina e sera e i prodotti

La mattina la prima cosa da fare è applicare il detergente. Nel momento in cui farà la schiuma è pronto per essere risciacquato con cura. Dopodiché applichiamo un po’ di siero. Il siero serve per dare elasticità, luminosità alla pelle. Successivamente mettiamo il contorno occhi, che servirà in particolar modo per le occhiaie. Questo dovrà essere applicato picchiettando delicatamente con le dita fino a quando non sarà tutto assorbito. Poi mettiamo la crema viso e il burrocacao. La sera i passaggi da seguire sono gli stessi, ma sarà necessario prima di tutto togliere il trucco.

Alcuni consigli

È sempre bene usare struccanti oleosi in modo da togliere anche i prodotti waterproof e soprattutto non usare le salviette struccanti. Queste irritano gli occhi e non eliminano del tutto il make-up. Il tonico può essere applicato prima del siero ma non tutti scelgono di utilizzarlo. In realtà un altro prodotto che non dovrebbe mai mancare è la protezione solare, anche se è inverno. Questo perché i raggi UV sono molto potenti ed è necessario proteggere la pelle, soprattutto quando inizia il caldo e ci esponiamo di più al sole. Andrebbe usata tutto l’anno ed è importante sciacquare bene il viso per poi toglierla prima di andare a letto. Quindi la usiamo nella skincare routine della mattina. Ecco perché è fondamentale fare skincare e prendersi cura del proprio corpo.