Il capo in denim della primavera estate 2023 ti snellisce ed è adatto a tutte: 3 modelli sotto i 26 euro

Cosa prevede la moda della primavera ed estate del 2023? Sicuramente stiamo assistendo alla ribalta dei capi in denim, come quello che ti illustreremo e che non deve mancare nel tuo armadio. Scopri di quale si tratta.

Sei alla ricerca di un capo di abbigliamento semplice, versatile e che possa anche farti apparire più magra? Il capo in denim della primavera estate 2023 non deve assolutamente mancare dal tuo armadio.

Sta spopolando sulle passerelle e non soltanto. Infatti, vediamo sempre più spesso pantaloncini, gonne e tanti altri vestiti in questo materiale addosso ad influencer e persone comuni. In questo caso, tuttavia, stiamo parlando di una camicia avente una caratteristica ben precisa.

Il capo in denim della primavera estate 2023 che devi avere nell’armadio: la camicia oversize

Proprio così, è di moda non soltanto il denim ma anche i capi oversize, che già spopolavano negli ultimi anni grazie ai social network. La camicia più in voga del momento riprende queste due caratteristiche. Ne esistono diversi modelli, tutti diversi tra loro e dorati di caratteristiche uniche.

Tra i tanti ricordiamo quelli in patchwork, modelli classici o sartoriali per conferire un tocco un po’ più raffinato al tuo outfit. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

Quel che è certo è che questo capo di abbigliamento non accentua troppo le forme e pertanto adatta facilmente a tutti i tipi di corpi. L’importante è scegliere il capo giusto a cui abbinarlo per valorizzarsi al meglio e apparire sempre impeccabili.

Qualche esempio? Le donne possono abbinarla ad un paio di jeans skinny a vita alta che potranno risaltarne la fisicità. Altrimenti, con dei wide leg a vita bassa.

I modelli più economici e sotto i 26 euro

Quindi, vediamo alcuni tra i modelli più economici disponibili sul mercato.

Sicuramente possiamo prendere in considerazione la giacca camicia di Zara, dal costo di 22,95 euro. Altrimenti, la camicia oversize in blu denim di H&M, dotata di colletto e taschino sul davanti. Quest’ultima costa 17,99 euro in promozione.

L’ultimo modello che ti proponiamo è la camicia in denim oversize di Boohoo, attualmente in promozione e al costo di 25 euro.

Come puoi immaginare, queste sono solo alcune delle scelte più economiche disponibili sul mercato e per cui potresti optare. Così, spenderai davvero poco e ti doterai di un capo che sarà immancabile durante la primavera e l’estate di quest’anno. Inoltre, potrai abbinarlo a tanti outfit casual e comodi con cui uscire sia di giorno che di sera.

