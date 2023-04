Per unghie forti anche dopo il semipermanente dovresti utilizzare questi prodotti e mangiare questi alimenti

Quando si va dall’estetista si è molto contente perché già si pensa al risultato finale delle unghie belle e ordinate. Per una donna che ci tiene alla cura delle mani questo significa tanto.

C’è da dire però che molto spesso capita che dopo aver tolto il gel o il semipermanente, l’unghia tende ad indebolirsi. Forse perché tenendo per circa un mese lo smalto sopra, l’unghia non “respira” bene e quindi si spezza con più facilità. Per prevenire tutto questo, senza rinunciare alla moda, ci sono alcuni rimedi, anche fai da te.

Perché si spezzano?

Il fatto che lo smalto tenuto per troppo tempo non faccia crescere l’unghia nel modo più corretto può essere una delle tante ipotesi. In realtà alla base ci possono essere anche dei problemi a livello alimentare. Tra questi, ad esempio, la carenze di vitamine. Le vitamine sono molto importanti per la salute, di conseguenza se vengono a mancare ci potrebbero essere delle conseguenze come unghie più fragili. Può essere dovuto anche ad una mancanza di calcio. Se invece la guardiamo dal punto di vista estetico e non alimentare, l’utilizzo di cosmetici troppo aggressivi sono assolutamente una delle cause più frequenti. È anche consigliabile, quando si pulisce casa ad esempio, utilizzare i guanti perché molti detersivi possono indebolire le unghie.

Per unghie forti anche dopo il semipermanente dovresti utilizzare questi prodotti

Ora però ci dobbiamo concentrare sulla risoluzione del problema. Tra i consigli più gettonati c’è quello di non tagliare le unghie ma limarle. È bene poi andare ad applicare un sottile strato di smalto rinforzante. In commercio se ne trovano davvero tanti e ci si può far consigliare anche da qualcuno esperto nel campo. È molto importante anche mantenere le mani idratate. Sembrerà assurdo ma passare la crema alle mani aiuta tanto anche alle unghie, che si fortificano e restano sempre idratate.

Cosa fare dopo aver tolto il semipermanente

Fondamentale è utilizzare dei solventi molto delicati. È bene precisarlo anche all’estetista, qualora abbiamo delle unghie fragili di natura. Bisognerà poi andare ad accorciarle, sempre limandole. Successivamente si va ad applicare un gel rinforzante a base di cheratina e vitamina A. Questi due elementi sono molto importanti per la salute delle unghie. Volendo, in erboristeria, si trovano anche tanti integratori alla cheratina e vitamina A, che servono anche a rinforzare i capelli.

Cosa mangiare per rinforzare le unghie

Abbiamo detto che è fondamentale anche l’alimentazione, quindi concentriamoci giusto un po’ su quali alimenti ci potrebbero aiutare per far tornare le nostre unghie forti. È importante assumere, tra le tante vitamine, anche la vitamina B, in particolare la biotina. Questa la possiamo trovare in latticini, salmone, avocado, patata dolce e frutta secca. Sono alimenti facilmente reperibili e anche abbastanza economici. Dunque per unghie forti anche dopo il semipermanente o il gel sono tutti questi gli elementi che ci possono aiutare a donare lucentezza alla nostra mano.