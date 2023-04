Al termine della seduta del 21 aprile, le azioni Salvatore hanno registrato il maggiore ribasso, espresso in termini della variazione del prezzo e dei volumi scambiati, dell’ultimo anno. A scatenare questa corsa al ribasso sono stati i conti del primo trimestre deboli come da aspettative, attestandosi a 278 milioni di euro, in calo del 6,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Come vedremo, però, la brutta batosta per Salvatore Ferragamo potrebbe essere già stata archiviata e la riscossa potrebbe essere vicina.

Le indicazioni dell’analisi fondamentale e dei multipli di mercato

Sia che si consideri l’analisi fondamentale che i multipli di mercato il titolo Salvatore Ferragamo risulta essere sopravvalutato. Secondo le attuali stime degli analisti, il potenziale di progressione dell’Utile Netto per Azione (EPS) per i prossimi anni appare limitato.

Con un rapporto prezzo/utili previsto di 38,02 e 69,4, rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati. Anche rispetto al valore dei suoi attivi, la valorizzazione dell’azienda appare relativamente elevata. Analogo risultato si ottiene se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.

Negli ultimi mesi le aspettative di utili sono state riviste al ribasso e questo non contribuisce a dipingere un futuro roseo per il titolo.

Un altro problema è che le stime dei vari analisti che seguono il titolo non vanno tutte nella stessa direzione. Tale dispersione implica una mancanza di visibilità legata all’attività oppure opinioni divergenti.

Il consenso medio degli analisti è underperform e il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di circa il 2%.

Brutta batosta per Salvatore Ferragamo, ma la riscossa potrebbe essere vicina: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 21 aprile in ribasso del 5,91% rispetto alla seduta precedente a quota 16,35 €.

Come dicevamo il ribasso registrato è stato il peggiore dell’ultimo anno. Le quotazioni, però, si sono fermate su un supporto chiave in area 16,27 € che già in passato aveva frenato la discesa dei prezzi di Salvatore Ferragamo. Fino a quando questo livello resisterà potremmo assistere a una ripresa del rialzo da un momento all’altro.

In caso contrario le quotazioni potrebbero dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee rosse.