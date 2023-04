Stop alla cattiva digestione e mal di pancia: ecco l’alimento da consumare

In cucina possiamo trovare tantissimi alimenti che contengono preziosi benefici per la nostra salute. È in questi casi che entra in gioco il sapersi informare bene su tutte le proprietà di un alimento prima di acquistarlo, perché come ci sono quelli che fanno bene ci sono anche altri che se consumati in modo eccessivo possono causare problemi.

Nello specifico andremo a conoscere lo zenzero, un alimento molto utilizzato anche per ricette gustose e non solo come tisana.

Valori nutrizionali dello zenzero

Se andiamo a considerare 100 grammi di prodotto, avremo:

78 g di acqua;

1,8 g di proteine;

0,7 g di grassi;

2 g di fibre.

Sono presenti diversi minerali e vitamine. Tra quest’ultime notiamo la presenza di vitamina C, K, E, ed alcune del gruppo B. Tra i sali minerali invece potassio, fosforo, magnesio, calcio e tanti altri.

Stop alla cattiva digestione e mal di pancia: ecco tutte le proprietà dello zenzero

Possiamo dire che lo zenzero è fonte di tantissimi oli essenziali. Proprio per questo motivo è un ottimo alimento che presenta proprietà benefiche. Queste proprietà le possiamo andare a suddividere in tante aree, in quanto lo zenzero agisce in più punti.

Le proprietà

In primis possiamo dire che lo zenzero è ottimo se utilizzato in casi di nausea. Che sia per mal di auto, per aver digerito male, per la gravidanza o altro, utilizzare lo zenzero può essere molto utile in queste condizioni. Un’altra azione che può interessare a molti è che viene definito un alimento con azione dimagrante. Consumare il giusto quantitativo di zenzero fa sì da andare ad aumentare il consumo calorico. Aumenta il metabolismo e così si verifica una diminuzione del peso corporeo. Viene utilizzato in particolar modo anche dai diabetici, in quanto va ad abbassare i livelli di glucosio nel sangue.

Altre azioni e utilizzi

Come abbiamo detto lo zenzero va ad agire in diverse aree, tra queste c’è quella della digestione, ed ecco perchè possiamo dire stop alla cattiva digestione e al mal di pancia. Può capitare infatti dopo aver mangiato di non digerire, bere una tisana allo zenzero potrebbe aiutare. Tra le tante azioni c’è quella antinfiammatoria, che va a bloccare alla base i processi infiammatori prevenendo anche numerose malattie pericolose. Migliora la circolazione e riduce anche il mal di pancia causato da diarrea. Lo zenzero può agire anche a livello estetico. In erboristeria sono tante le creme che vengono create per la pelle. Infatti questo alimento ha proprio la capacità di ringiovanire la pelle. Viene usato in particolar modo dalle persone anziane per rendere la pelle più luminosa e per far scomparire le rughe.

Per utilizzarlo ci possono essere diversi modi. Si può consumare come tisana da bere durante il giorno o prima di andare a letto. Si può anche tagliare a fettine sottili e consumarlo oppure grattugiarlo sopra alcune pietanze, ad esempio nel petto di pollo al limone. Lo possiamo trovare anche sottoforma di olio essenziale.