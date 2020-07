Cogliamo l’occasione per spiegare perché di notte i dolori ci tormentano maggiormente che di giorno, traendo spunto dalla domanda ricorrente che i giocatori fanno al proprio allenatore. La risposta tradizionale va al di la di un semplice: “Perché il movimento del giorno ha scaldato i muscoli, che quando riposano, rilasciano lo stress e la fatica accumulati”. Il dolore che ci colpisce di notte, soprattutto con l’avanzare degli anni, può avere cause molteplici, anche le più inattese, come quelle legate ai fattori alimentari. Per alleviare i dolori dell’artrite dei più anziani, ad esempio si può ricorrere a due rimedi semplici:

Lo stretching

Fare la calza

Questo secondo sistema, che è proprio il caso di definire della nonna, ha origine antiche e molti di noi sono riusciti a vedere le nonne fare la calza o filare anche a tarda sera. Non solo per creare il corredo di famiglia, ma anche per elasticizzare le dita e sentire meno i dolori articolari.

La fatica surrenale

Un’altra causa comune dei dolori notturni è legata alla cosiddetta stanchezza surrenale, che in gergo viene anche definita fatica cronica. Questa scatta in seguito all’attività delle ghiandole surrenali che stimolano il nostro sistema nervoso, provocando:

ansia

stanchezza

intolleranza

insonnia

dolore

Quando la colpa è anche dello stress

Uno dei motivi del perché di notte i dolori ci tormentano maggiormente che di giorno, è legato anche allo stress. Fateci caso, quando la nostra giornata è stata particolarmente stressante, preoccupante e piena di problemi, la notte sarà quasi sempre un incubo. La spiegazione e strettamente scientifica: i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, aumentano in maniera considerevole e con esso tutti i sintomi legati ad ansia e dolore.

Attenzione all’alimentazione

Studi recenti hanno collegato i dolori notturni anche a una alimentazione particolarmente scorretta, che porta ad infiammare il nostro organismo e a riempirlo di tossine. Queste due attività negative indeboliscono il nostro sistema immunitario e il risultato lo sentiamo poi durante la notte. Sensazione di dolore causata dal cibo, che aumenta esponenzialmente se la nostra giornata è stata caratterizzata dalla sedentarietà e dalla mancanza di movimento. In questo caso il mix esplosivo per il nostro dolore sarà difficilmente sopportabile.