Una bella coppa gelato con panna e amarene è il premio ampiamente meritato di una lunga e intensa giornata lavorativa. O il perfetto finale di una tipica giornata di vacanze, condita con una passeggiata sul lungomare. Le amare piacciono a grandi e piccini e sono anche uno dei gusti preferiti di granite e ghiaccioli. Ma non tutti sanno che, dietro al piacere di mangiarle, si nascondono anche delle proprietà benefiche molto interessanti. Ad esempio, per combattere l’insonnia basteranno un po’ di amarene a conciliare il sonno e riposare serenamente.

Sorprendentemente utili per la nostra salute

Partiamo subito con elencare tutti i benefici delle amarene, svelando alcune sorprese:

– Riducono lo stress

– Alleviano la gotta, un’infezione urica molto fastidiosa

– Ricche di potassio, allentano le tensioni muscolari e combattono i crampi

– Combattono la cellulite

Gli sportivi ne fanno uso perché il potassio in esso contenuto, permette alla muscolatura di mantenersi elastica e tonica, prevenendo crampi e infortuni.

Perché fanno così bene al sonno

Sembra che già gli antichi romani avessero capito che per combattere l’insonnia basteranno un po’ di amarene. Vennero infatti introdotte sulle tavole dei ricchi patrizi, che le offrivano nei famosi banchetti luculliani, in seguito alle conquiste e all’espansione dell’Impero. Mangiare amarene migliore sia la qualità che la quantità del sonno, poiché riducono il cortisolo, l’ormone dello stress. Non solo, perché la presenza delle antocianine, mantiene equilibrate le attività del sistema nervoso!

Come le ciliegie combattono la cellulite

Amarene e ciliegie hanno una caratteristica comune: combattono la cellulite. Entrambe sono tra i frutti in assoluto più leggeri e ricchi di acqua e, per questo, contrastano la ritenzione idrica e il deposito di acqua e tossine nei tessuti. Il loro succo è anche utile per:

– Depurare il fegato

– Allentare i dolori articolari

– Donare energia

– Contrastare l’ipertensione

Unica cosa: sia per le ciliegie che per le amarene, un uso eccessivo, potrebbe avere controindicazioni da un punto di vista lassativo. La regola è quindi sempre quella: farne uso, ma con moderazione. L’importante è la costanza nel tempo, non la quantità nel breve.