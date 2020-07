Investire su Fiera Milano per guadagnare il 300%. Meglio rimandare tutto a settembre o comprare subito?

Investire su Fiera Milano potrebbe essere un’ottima opportunità di investimento con un potenziale rialzista enorme che potrebbe anche raggiungere il 300%.

Dopo la batosta seguita alla chiusura dovuta alla pandemia da Covid-19, infatti, si stanno creando le basi per un’inversione rialzista che ha nelle sue corde un potenziale di apprezzamento del 300%. Questo scenario significherebbe un superamento dei massimi storici che attualmente passano per area 8,5€.

Prima, però, di occuparci delle potenzialità espresse dall’analisi grafica e previsionale, cerchiamo di capire come Fiera Milano si prepara alla riapertura di settembre, quando dovrebbero ripartire gli eventi espositivi.

Ricordiamo che Fiera Milano è il più grande tra i poli espositivi d’Europa (con i suoi 753 mila metri quadri di superficie totale) ed è anche uno dei soggetti economici maggiormente colpiti dalla crisi. Da marzo, infatti, i locali della Fiera sono chiusi.

La riapertura è prevista a settembre quando ci saranno quattro eventi molto importanti: Homi Fashion&Jewels, Homi Outdoor, Home&Dehors e Sì Sposaitalia Collezioni.

Questo test di settembre è particolarmente importante in quanto valuterà sul campo tutte le disposizioni di sicurezza sviluppate da Fiera Milano che sono state realizzate non solo per essere in linea con le disposizioni vigenti, ma che possano essere adatte anche a tutte le possibili evoluzioni della pandemia. Ecco, quindi, spiegato lo sviluppo di una strategia che combini spazi i presenza con spazi digitali.

Il successo delle manifestazioni di settembre farà tirare un sospiro di sollievo anche nella malaugurata ipotesi che la pandemia dovesse protrarsi molto a lungo.

Investire su Fiera Milano per guadagnare il 300%: analisi grafica e previsionale

Fiera Milano (MIL:FR) ha chiuso la seduta del 6 luglio a quota 3,105€ in rialzo dell’1,97% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista e ha raggiunto il suo II° obiettivo di prezzo in area 2,357€ Questo traguardo ha provocato un rimbalzo delle quotazioni che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante nel caso in cui dovessimo assistere a chiusure settimanali, confermate, superiori a 3,3947€. In questo caso l’obiettivo più vicino si troverebbe in area 5,2625€ e a seguire in area 8,3€, per un potenziale rialzista di oltre il 150€.

La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 11,3€ per un potenziale guadagno del 300%.

