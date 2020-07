Quanto potreste risparmiare se non possedeste un’automobile? Siete curiosi, vero? Beh, lo saremmo anche noi. In pochi minuti vedrete quanto potreste risparmiare se non possedeste un’automobile. Preparatevi, perché non sono pochi soldi. Sia durante un singolo anno che per la durata della vita di un’autovettura. Siete pronti? Ecco i numeri.

Quanto costa un’auto all’anno? Più o meno 1.614 euro. E qual è la vita media di un’auto, in Italia? Tra 7 e 8 anni. I primi dati vengono dal sito comparativo SosTariffe. I secondi dall’ACI. Fonti autorevoli, quindi. Ciò significa un totale di 11.298 euro. Facendo i conti della serva su 7,5 anni di possesso medio di un’auto, chiaramente. Ecco, quella è la cifra che potreste risparmiare in quel determinato lasso di tempo se non aveste un auto. Va però aggiunto che questi dati possono subire una notevole differenza a seconda della regione. Perché le variazioni regionali sono anche parecchie.

E quali sono queste differenze, secondo i dati dell’ACI? Prima di rivelarle, è bene indicare quali componenti siano state poste sotto esame per determinare il prezzo medio di un’auto. Si tratta di carburante, polizza RC auto, bollo e revisione. I costi medi? 891 euro all’anno per il carburante. E 573 euro per l’assicurazione. Mentre bollo e revisione costano in media 149 euro l’anno. Ed eccoci quindi alle differenze regionali. Dove si spende di più per un’auto? In Campania, con 2.112 euro/anno. E di meno? In Liguria, con 1.498 euro annui.

La regione più economica (e quella più cara) per l’assicurazione

La regione più economica per l’assicurazione è la Valle d’Aosta. La più cara la Campania. Per quanto riguarda il carburante, il costo più alto si ha in Veneto, quello più basso in Sicilia. Bollo e revisione costano 136,60 euro esattamente in metà regioni italiane. Numero che è il più basso a disposizione. Costano invece 182,20 euro l’anno in Sardegna, Friuli VG e Lombardia. E un ultimo dato. La cifra media delle regioni che seguono è superiore a quei 1.614 visti in precedenza. Si tratta, in ordine di maggior costo, di Campania, Puglia, Calabria, Toscana, Veneto e Umbria.