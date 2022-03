È arrivata la temuta notizia degli aumenti sul prezzo della carne. Oltre all’ormai tristemente noto caro-energia, le aziende zootecniche dovranno fronteggiare anche il calo degli approvvigionamenti del mais proveniente dall’Ucraina. Il mais costituisce la parte maggiore dell’alimentazione del bestiame. La filiera si sta organizzando chiedendo ad esempio nuova superficie coltivabile ma ci vorrà tempo. Come riporta l’AGI, le stime paiono tutte concordare attorno al 20% in più sul prezzo della carne. Iniziamo quindi a vedere quale tipo di carne acquistare.

Pochi l’acquistano pensando sia di poco valore ma questa carne economica ci farà preparare dei piatti dal gusto travolgente, anche per i bambini

Ci stiamo riferendo alla carne trita, o macinato scelto, che in molti sottovalutano ma che è una vera miniera d’oro.

Mentre il macinato di suino va dalle 6,50 alle 7,50 euro/chilo, per la carne trita di bovino il prezzo va dalle 9 fino alle 11 euro al chilo. Naturalmente la forbice può allargarsi considerando le particolarità locali e il nostro territorio, così eterogeneo dal punto di vista dei prezzi al dettaglio. Vediamo quindi cosa possiamo preparare con 500 gr di carne macinata di manzo.

Come cucinare la carne macinata

Fra i pregi di questa carne dovremmo annoverare anche la rapidità di cottura, basta davvero poco. Non solo polpette di carne macinata morbidissime o ragù: queste altre preparazioni vi conquisteranno.

Pizza di carne macinata

Ingredienti:

500 gr di macinato misto di bovino e maiale;

2 uova;

2 cucchiai di pangrattato;

numero 2 cucchiai di parmigiano;

200 grammi di polpa s pomodoro;

una mozzarella;

sale, pepe q.b;

origano.

Procedimento

Prendiamo la carne e versiamola nel mixer con il pangrattato, il parmigiano, le due uova, il sale e il pepe. Ora stendiamo l’impasto in una pirofila che avremo ricoperto con un foglio di carta forno. Stendiamo l’impasto dello spessore di un centimetro. Cospargiamo con la salsa di pomodoro. Informiamo in forno ventilato a 180° per 30 minuti. Controlliamo comunque prima di estrarla se la carne sia cotta. Una volta cotta, posizioneremo la mozzarella tagliata a fettine. Di nuovo in forno per 2 minuti per far sciogliere la mozzarella. Una spolverata di origano e possiamo portare in tavola la nostra pizza di carne.

Carne macinata in padella

Ingredienti:

500 grammi di macinato di manzo;

un rametto di rosmarino;

uno spicchio di aglio;

olio Evo;

sale e pepe q.b.

Mettiamo in padella tre cucchiai di olio Evo e aggiungiamo lo spicchio d’aglio pelato. Tritiamo finemente le foglie di rosmarino e aggiungiamole in padella. Lasciamo rosolare e poi uniamo la carne macinata. Cuoceremo a fuoco medio per una decina di minuti. Togliamo l’aglio e serviamo aggiustando di sale e pepe. Se alla vista il piatto fosse poco allettante per i bambini, potremmo presentarlo in questo modo. Acquistiamo un vasetto in terracotta di piccole dimensioni, lo sterilizziamo e serviamo la carne nel vasetto come se fosse il terriccio di una pianta. Per completare inseriamo dei ramoscelli di rosmarino. I bambini si divertiranno scoprendo la “finta piantina”.

