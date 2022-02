Puntualmente ogni donna apre l’armadio e vi piange davanti, per quanti abiti potrà avere non saranno mai sufficienti e soddisfacenti. Tanto più, considerando che spesso a fare numero dietro le nostre ante sono anche capi che non ci fanno risaltare come vorremmo. Senza considerare poi quella larga porzione di abiti rimasti lì ma ormai passati di moda.

In realtà, perlopiù facciamo bene a non disfarcene, perché potrebbero farci trovare preparate per le tendenze che vanno e vengono. In più potrebbe essere proprio uno di quegli indumenti, che consideravamo erroneamente obsoleti, a valorizzare la nostra fisicità.

Auguriamoci, quindi, di averlo ancora stipato, perché questa gonna casual torna dagli anni ‘90 e si indossa alla grande.

La parola d’ordine è valorizzarsi

Nello scegliere l’abbigliamento giusto non conta solo ciò che ci piace ma anche ciò che ci sta bene. Dovrà preferibilmente camuffare quelli che consideriamo i nostri difetti fisici.

A seconda di quali siano i nostri, punteremo su determinati outfit. Ad esempio, per nascondere la pancia opteremo per abiti morbidi e che non segnano.

Molto più difficoltoso a volte è, però, valorizzare un fisico a pera. Questa tipologia di corpo ha il grande pregio di presentare spalle, torace e punto vita stretti. Allo stesso tempo, però, tende ad allargarsi su fianchi, sedere e cosce. Ciò talvolta rende difficile trovare una gonna che non faccia risaltare troppo questo stacco.

Tra le varie proposte che ben si prestano, ve n’è una tornata in voga e che spopolerà nella prossima stagione: la gonna cargo.

Questa gonna casual torna dagli anni ‘90 ed è ideale per i fisici a pera con fianchi larghi e gambe grosse

La gonna cargo è il capo perfetto per un outfit comodo e pratico ma che non rinuncia allo stile e alla seduzione.

La sua caratteristica è quella di avere varie tasche, collocate in vari punti a seconda del modello. Si va dalle classiche laterali lungo i fianchi, a quelle che ne occupano lo spazio centrale. Tipica anche la presenza di passanti, con o senza cintura incorporata.

Ciò fa sì che aderisca stretta sul punto vita, salvo poi svasarsi leggermente e scendere dritta. In questo modo fa risaltare il nostro punto vita ma non evidenzia la larghezza dei fianchi e delle cosce. Tanto più adatta perché a vita alta o medio-alta. Ci permette poi di giocare con le misure, perché va dalle mini, alle midi fino a quelle più lunghe. Dunque, si adatta a tutte le età nonché a varie occasioni. È facile anche da abbinare, perfetta ad esempio sotto questa camicia che arriva dagli stessi anni.

Chic anche combinata con top e blazer. Non richiede neanche il tacco, perché sta a meraviglia con scarpe da ginnastica, anfibi e sandali. Insomma, un capo che ha mille pregi, ci valorizza coniugando stile e comodità.

Lettura consigliata

Si abbinano a meraviglia alle gonne lunghe e ai tailleur queste comode scarpe ideali per essere eleganti senza soffrire coi tacchi alti