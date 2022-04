Puntualmente facciamo la spesa per procurarci gli ingredienti che ci serviranno ai fornelli. Non di rado però ne cuciniamo più di quanti in realtà ne mangeremmo. Di conseguenza alcuni prodotti ci avanzano dopo averli cotti. Naturalmente buttarli sarebbe uno spreco, ma fortunatamente tante sono le ricette che ci permettono di ottenere dal riciclo piatti prelibati.

È il caso ad esempio di un gustoso sugo con la salsiccia arrostita o bollita rimasta. Talvolta poi le varianti a nostra disposizione sono pure meno scontate di quanto crediamo. Infatti, oltre a frittelle e sformati, riciclando il cavolfiore lesso possiamo ottenere anche un primo piatto da leccarsi i baffi.

Ingredienti svuota frigo

Il cavolfiore bollito spesso si usa per preparare semplici insalate, ma non solo. È anche la base di partenza per preparare sformati gratinati al forno o frittelle con pastella fritte in padella. Queste in effetti sono le ricette più consuete per consumarlo e da sfruttare anche nel caso avanzi. Ora però possiamo aggiungere un’altra preparazione alla lista, una saporitissima lasagna. I grandi vantaggi di questo piatto sono il gusto e anche la possibilità di usare altri ingredienti rimasti in frigo oltre al cavolfiore.

Ci serviranno:

500 g di lasagne fresche o secche;

500 g di cavolfiore bollito;

300 g di ricotta vaccina;

150 g di scamorza o altro;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe;

burro;

formaggio grattugiato.

Possiamo usare al posto della scamorza la mozzarella che abbiamo in frigo, infatti questo è uno dei modi per consumarla. Allo stesso tempo, come formaggio grattugiato possiamo variare a seconda della disponibilità. Non di meno, nel caso avessimo salumi come speck, salsiccia o prosciutto avanzati in frigorifero, potremmo aggiungerli per dare ancora più sapore.

Oltre a frittelle e sformati, riciclando il cavolfiore bollito avanzato si può preparare questa cremosa e gustosissima lasagna al forno

Questa ricetta è facile e veloce come vedremo dai passaggi. Prendiamo un mixer e inseriamovi il cavolfiore, la ricotta, un paio di cucchiai di olio, sale e pepe. Dovremo ottenere una bella crema densa e omogenea. Tagliamo la scamorza a dadini.

Prendiamo una teglia e irroriamovi un filo d’olio. Spalmiamovi un cucchiaio di crema e stendiamo il primo strato di lasagna. Copriamolo con la crema di cavolfiore e qualche dadino di scamorza. Continuiamo così con gli altri strati. Si raccomanda di spalmare bene il condimento per non rischiare che le lasagne non si cuociano.

Giunti all’ultimo strato, dopo aver steso la crema, ricopriamo con abbondante formaggio grattugiato. In più, inseriamovi qualche fettina sottile di burro, che renderà più saporita e croccante la crosticina che si formerà sopra. Riscaldiamo il forno a 200 gradi e inforniamo per una ventina di minuti.

Ed ecco pronta la nostra lasagna filante e cremosa, così buona che si stenterà a riconoscervi gli avanzi come ingredienti.

