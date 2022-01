Insieme al rossetto, l’ombretto è sicuramente tra i prodotti più utilizzati nel make up. Scegliere la tinta giusta è determinante per apparire più radiose e belle. Fortunatamente, le nuove tendenze in fatto di trucco regalano già grandissime emozioni.

Chi cerca occhi da gatta come le star ha bisogno di solo questi 2 prodotti da scegliere. Per quanto riguarda le colorazioni da usare, invece, dovremo leggere le prossime righe.

L’importanza del colore anche nell’ombretto

Non bisogna essere make up Artist per comprendere che esistono colori in grado di valorizzare le proprie caratteristiche e altri che sarebbe preferibile evitare. Non a ogni donna sta bene un colore di ombretto caldo e non tutte possono portare certe tinte metalliche senza spegnere l’incarnato.

L’attento studio dei professionisti del settore ha permesso di capire quali tinte dovrebbe preferire chi ha occhi castani e con quali colori valorizzare quelli chiari.

La cosa certa è che i colori che seguono rappresentano la nuova tendenza in fatto di trucco ed ecco quali donne farebbero bene a sceglierli.

Per uno sguardo irresistibile anche in età adulta sono queste le tinte che molte stanno scegliendo nel trucco occhi e si parte dal viola

Ora che il Very Peri ha conquistato il titolo di colore dell’anno, il viola ha migliorato decisamente la sua reputazione. Una delle tinte di ombretto più in voga al momento sembrerebbe proprio il viola ametista, un colore di grande carattere e impatto visivo.

Ebbene, l’ametista dona a tutti i tipi di occhio a patto di scegliere la sfumatura giusta. Per occhi castani o verdi occorrerà prediligere un viola ametista con punte di prugna o melanzana; per occhi chiari, invece, niente di meglio di piccoli accenni di lilla che illuminano ancor più l’occhio.

La rivincita del verde

Dopo che il color petrolio ha conquistato la moda dello scorso anno, il verde torna alla ribalta nel make up nella tonalità smeraldo.

Farebbe bene a sceglierlo la donna con occhi color nocciola, ma anche nero profondo. Sconsigliato, invece, per le donne con occhi verdi. La vera chicca è sceglierlo in versione shimmer.

Blu sì, ma zaffiro

L’ultimo colore è proprio il blu zaffiro, bellissimo in abbinamento al bronzo per gli occhi chiari. Chi non vuole un impatto deciso, può anche optare per la sola applicazione di un tratto di eyeliner di questo colore.

Dunque, come abbiamo visto, per uno sguardo irresistibile anche in età adulta sono queste le tinte che molte stanno scegliendo nel trucco occhi.

