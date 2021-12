Altro che mascara e ciglia finte, il segreto di occhi felini a 40, 50 o 60 anni è questo

Lo sguardo dice davvero tanto di una persona. Per qualcuno, infatti, gli occhi sono semplicemente lo specchio dell’anima. Il make up è però in grado di modificare totalmente l’aspetto di un occhio troppo cupo e spento, incappucciato e, persino, a palla. Specie per le donne più adulte, il trucco è un grandissimo alleato nella vita di tutti i giorni.

Altro che mascara e ciglia finte, però, il segreto di occhi felini e un viso graffiante a 40, 50 o 60 anni è questo. Protagonista di questo make up è, inoltre, il colore eletto tinta dell’anno 2022, ossia il meraviglioso Very Peri.

Qualche piccolo trucchetto per ciglia irresistibili e sguardi magnetici

Le tecniche per ottenere uno sguardo intenso e magnetico sono davvero tante e tutte abbastanza diverse. È pur vero, però, che nella maggior parte dei casi sembrano funzionare alcune piccole accortezze da dover dedicare proprio a questa parte del corpo.

L’utilizzo di un piegaciglia, per esempio, incurva anche i peli più corti, impedendogli di scomparire tra le palpebre. Sbaglia chi pensa che il piegaciglia sia uno strumento di tortura, perché è invece il segreto di uno sguardo bello senza make up.

Poi, è altrettanto importante mantenere le ciglia in salute, struccando il viso prima di andare a dormire ed evitando di strapparle in questa fase. La grande fortuna è che, spesso, servono solo 2 prodotti per ciglia lunghe e folte senza tonnellate di mascara.

Queste premesse sono tutte importanti, ma non sono abbastanza senza il giusto make up alla base.

Iniziare usando un correttore sul contorno occhi o un primer color albicocca per uniformare la palpebra. Con una matita marrone morbida e cremosa, tracciare la riga all’attaccatura delle ciglia e sfumare verso l’esterno come a ottenere una riga di eyeliner.

Con un rosa molto chiaro, ombreggiare appena sopra la riga di finto eyeliner e muoversi verso la palpebra mobile. Ora basta usare il colore del momento, ovvero la tinta Very Peri che è una sfumatura di viola. Applicarlo appena sopra l’attaccatura delle ciglia e sulla riga esterna prima tracciata.

Fare lo stesso anche nella rima inferiore delle ciglia. Applicare su tutta la palpebra mobile un rosa brillantinato effetto bagnato. Concludere il make up con qualche passata di mascara su ciglia inferiori e superiori.

