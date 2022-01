Tra gli elementi che più si sprecano e vengono buttati ogni giorno in tutto il Mondo, la plastica è sicuramente al primo posto. La cosa peggiore è che non si parla di oggetti fatti interamente di plastica, ma di confezionamenti e incartamenti quasi esclusivamente monouso.

Potremmo, però, ridurre tutti il carico di rifiuti prodotti affidandoci ad alcune tecniche semplici di riuso e al riciclo creativo. Facciamo allora attenzione a non buttare le buste delle patatine perché sono sempre utilissime quando riciclate correttamente.

Due idee semplice e veloci

Riutilizzare i sacchetti di patatine per dargli nuova vita è davvero semplice, dopo averli sciacquati e asciugati per bene. Un’idea interessante potrebbe essere infatti quella di riutilizzare questi sacchetti come confezioni per conservare il cibo in frigorifero. Essendo materiali già progettati per questo, sarà allora semplicissimo riempirli di alimenti e sigillarne l’apertura con una normalissima pinza.

Un’altra idea potrebbe poi essere quella di usare la carta di queste buste per creare piccoli festoni originali. Basterà piegare o ritagliare le buste a forma di triangolo e fissarle ad un filo, che poi andremo ad appendere per casa. Questa idea originale ci permetterà di risparmiare soldi e rallegrare una festa di compleanno in modo semplice e pure ecologico.

Questi sacchetti sono anche perfetti per diventare un pratico contenitore porta cucito. Perché comprare una confezione o una scatolina apposita, quando invece potremmo riutilizzare un prodotto di riciclo con lo stesso scopo? Basterà una bustina delle patatine in buone condizioni per tenere da parte tutto l’occorrente per quei piccoli lavori di sartoria casalinga.

Oppure ancora potremmo utilizzare le buste delle patatine per creare dei fantastici oggetti di bigiotteria. Per questo tipo di lavoro, basterà allora munirci di qualche gancetto o clip per orecchini, facilmente acquistabili online o nei negozietti di fai da te. Una volta ottenuti questi pezzi, potremmo allora sbizzarrirci ritagliando le bustine o ripiegandole su sé stesse per creare le forme più interessanti e originali. Che si scelgano stelle, pendenti o piccoli triangolini, il materiale delle buste di patatine sarà davvero fantastico quando accompagnato da una buona dose di fantasia. Allora non sarà importante la provenienza del materiale, anzi questa diventerà un pregio quando abbinata ad una fantastica esecuzione.

