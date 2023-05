Per unghie curate anche a casa ecco come applicare il semipermanente

In una donna le mani curate sono sempre belle da vedere. Con l’aumentare dei prezzi però anche le estetiste si sono dovute adeguare e a volte non ci si riesce ad andare perché costano troppo.

Possiamo però avere un’alternativa molto valida, ovvero quella di imparare a farle da sole. Non è poi così difficile come si pensa. Basta solo un po’ di pratica e manualità. Con il passare del tempo possiamo anche noi fare delle unghie davvero carine. Ma come bisogna iniziare? Vediamo prima alcuni accorgimenti.

Il semipermanente fa male alle unghie?

In linea generale il semipermanente non fa male alle unghie. Questo però può variare di molto a seconda delle proprio unghie. Infatti chi tende ad avere delle unghie molto deboli il gel, come anche il semipermanente, potrebbe andare ad indebolirle. Da qui potrebbero spezzarsi facilmente o addirittura sfaldarsi. È sempre bene dunque acquistare prodotti buoni o andare da qualcuno di specializzato.

Per unghie curate anche a casa ecco come mettere lo smalto perfettamente

Una volta capito questo bisogna invece imparare come effettuare al meglio una manicure perfetta e i prodotti da usare. La prima cosa da fare è appunto togliere tutte le cuticole e le pellicine in eccesso. Dobbiamo fare quindi una pulizia delle mani, in modo da eliminare imperfezioni. Bisognerà poi limarle e renderere uniformi tutte le unghie, se non si vuole fare una ricostruzione.

I passaggi da fare

Fatto questo possiamo dedicarci al semipermanente. Per applicarlo è necessario acquistare una lampada UV LED, che la si può trovare tranquillamente anche su internet. Successivamente sarà necessario avere:

2 lime;

disinfettante;

1 cleaner;

1 base;

1 smalto semipermanente;

1 top coat;

1 buffer, che serve ad opacizzare la superficie delle unghie;

1 spatolina.

Cosa fare

Dunque la prima cosa da fare è andare a preparare l’unghia alla stesura dello smalto. Dunque come abbiamo detto all’inizio bisogna dare una forma all’unghia, grazie alla lima, ed eliminare eventuali pellicine. Successivamente bisognerà andare ad aggiungere una base. In questo caso bisognerà applicarla dalla radice dell’unghia in su. L’applicazione dovrà essere omogenea e senza sbavature. Una volta che si è terminata la prima mano, possiamo metterla sotto la lampada UV.

Aspettiamo circa 3 minuti, o comunque i tempi sono indicati nel libretto della lampada, e passiamo all’altra mano ripetendo lo stesso procedimento. Una volta terminata anche l’altra possiamo finalmente mettere lo smalto semipermanente. Scegliamo il colore che più ci aggrada, magari anche a seconda dei colori di tendenza, e facciamo attenzione a non sporcare il contorno dell’unghia. Mettiamo di nuovo le mani nella lampada UV. L’ultimo passaggio è quello di mettere il top coat, che servirà per sigillare il tutto e non far rovinare lo smalto. Passiamo anche il buffer e il gioco è fatto. Per unghie curate anche a casa questi sono i passaggi da fare.