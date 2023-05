Se settimana scorsa avevamo previsto test dei supporti di breve e ripartenza al rialzo, lo sviluppo settimanale del Dow Jones ha seguito proprio questo schema. Inoltre, con un colpo di reni finale i mercati azionari americani hanno invertito al rialzo. I tori sono finalmente fuori dal guado oppure si tratta dell’ennesimo falso segnale? Da questo punto di vista le prime sedute della prossima settimana potrebbero avere un impatto molto importante sul futuro del Dow Jones e, più in generale, dei mercati azionari americani.

Aggiornamento del frattale previsionale

Nella figura seguente è mostrato il frattale previsionale per il 2023. La linea rossa rappresenta l’andamento del Dow Jones sulla base delle serie storiche, la linea blu l’andamento reale per l’anno 2023.

Queste primi mesi non sono stati in buon accordo con quanto previsto. In particolare, le settimane da metà febbraio a metà marzo. Tuttavia, vista l’eccellente probabilità misurata negli anni scorsi, ci aspettiamo che al più presto le due curve si allineino e le ultime settimane stanno andando proprio in questa direzione.

Alla conclusione del mese di gennaio c’è un’altra statistica molto interessante riportata in un precedente articolo.

Con un colpo di reni finale i mercati azionari americani hanno invertito al rialzo. Ci sarà da fidarsi?

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 19 maggio a quota 33.426,63, in ribasso dello 0,33% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 0,38%.

Time frame giornaliero

Dopo un avvio in ribasso, al termine delle sedute del mercoledì e del giovedì le quotazioni hanno accelerato al rialzo facendo scattare un segnale di acquisto sullo SwingTrading Indicator. Tuttavia, la resistenza in area 33.672 che da settimane sta frenando l’ascesa dei prezzi non è stata ancora violata al rialzo. D’altra parte il supporto in area 32.815 continua a resistere.

Possiamo, quindi, dire che solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni del Dow Jones.

Time frame settimanale

Ancora una volta per il rotto della cuffia il supporto in area 33.289 regge alle pressioni ribassiste lasciando intatto lo scenario che vede le quotazioni salire fino in area 38.000, prima, e 42.500, poi. Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero anche scendere fino in area 30.000.

Articoli che potrebbero interessarti

Stanco dei rumori nelle tubature del bagno e della cassetta del water che perde? Ecco i consigli degli idraulici professionisti

Se il tavolo da giardino o balcone si è arrugginito e anche le sedie, ecco 3 rimedi veloci per farli ritornare come nuovi