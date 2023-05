Meglio comprare un Rolex o un Panerai? Perché i modelli meno conosciuti sono un investimento sicuro

Non stanno nelle prime pagine o nelle copertine ma valgono tanto, mantengono il valore e in prospettiva sono ottimi acquisti. Nel 2022 le 2 maison che si occupano di orologeria di lusso hanno messo in commercio alcuni modelli che non hanno avuto tanta visibilità. Cerchiamo di recuperarli.

Ci piacciono da morire e li scopriamo per caso. Se non fosse stata per un’occasione particolare avremmo perso l’investimento perché questi modelli di orologi valgono davvero un sacrificio. Si parla del modello Rolex Air-King il cui lancio non ha scosso i pavimenti e che ha costretto gli appassionati a lunghe liste d’attesa. Rispetto al modello precedente c’è stata l’aggiunta dello 0 accanto al numero 5, questo ha fatto si che tutte le cifre del quadrante fossero a 2 cifre. Il calibro è passato da 3131 a 3230 di ultima generazione, la carica arriva fino a 70 ore.

La Rolex ha rifatto il look a questo orologio reso più moderno. Grandi numeri, chiusura Oyserlook doppia con doppia sicurezza, è stato modificato il rumore di chiusura del fermaglio per dare una sensazione ancora maggiore di resistenza.

Meglio comprare un Rolex o un Panerai? La scelta mette in difficoltà

Tra i modelli meno conosciuti di Rolex e Panerai alcuni sono davvero imperdibili. È il caso del Submersible Quaranta Quattro e-Steel. Costruito con un 52% di materiale riciclato, è stato presentato con cinturino in plastica riciclata e uno in caucciù riciclato. Il calibro è diventato un P.900 automatico, autonomia 3 giorni e impermeabile fino a 300 metri. 44 mm di diametro al polso si fanno sentire. La resistenza è simile al modello in acciaio, sapere di avere un orologio di valore per cui non sono state utilizzate nuove materie prime è una bella sensazione. È la dimostrazione che lusso e sostenibilità possono convivere. L’esperimento è riuscito e Panerai non si fermerà al Submersible.

I modelli Submersible sono realizzati dalla Panerai per affrontare le lunghe immersioni. La lunetta girevole è estremamente precisa anche nelle nuove versioni meno conosciute. Il materiale luminescente che ricopre indici e lancette aiuta a controllare il quadrante anche nelle situazioni di buio tipiche delle profondità marine. Questo è un orologio su cui si può sempre contare.

Questione di abitudine

Meglio comprare un Rolex o un Panerai? Sono modelli che mantengono il valore nel tempo quindi investimenti sicuri anche con quelli nuovi o poco reclamizzati. La Rolex ha fatto negli anni orologi che hanno fruttato, dal Daytona al Day-Date. Ma anche i modelli Air-King hanno mantenuto il valore e si sono rivelati ottimi investimenti. Il segreto? I collezionisti ne vanno pazzi e sono disposti a raddoppiare il valore pur di averli nella loro collezione.

Con il tempo anche Panerai ha ottenuto ottime valutazioni di mercato. Il numero limitato con cui mette in circolazione i vari modelli la maison italiana che si occupa di orologi di lusso crea lunghe liste di attesa. Dall’altra parte offre modelli a tiratura limitata che diventano rari e raddoppiano il valore con il tempo. Sono richiestissimi, il Panerai Luminor Base per esempio non è mai stato venduto a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto. Gusti e abitudini incideranno sulla scelta ma anche se decidiamo di cambiare e di passare dall’uno all’altro, rimarrà sempre fermo un punto. Il nostro denaro sarà comunque ben speso.