Tendenza 2023: i colori che troviamo in vetrina e come abbinarli

I colori che troviamo in vetrina e come abbinarli-proiezionidiborsa.it

Ogni stagione porta con sé tante novità che sono utili ai fini della moda. Tanti aspettano con ansia le uscite delle nuove collezioni non solo per vedere i capi di tendenza, ma soprattutto per conoscere i nuovi colori che si portano.

Spesso si spera di beccare il proprio colore preferito ma ci si accontenta anche. I colori che vanno di moda sono pastello.

Cosa sono i colori pastello?

I colori pastello indicano molto la primavera. Possiamo dire che donano un certo senso di vitalità, energia e positività. Sono colori che si presentano molto luminosi e soprattutto freschi. Si chiamano pastello proprio perché hanno una bassa saturazione ma un’elevata luminosità. Non tutti i colori possono avere la loro versione pastello, infatti ce ne sono determinati tipi.

Esempi di colori pastello

Come esempi di colori pastello possiamo dire il verde menta, l’azzurro pastello, il giallo, il rosa e il lilla. Il verde pastello dona un certo senso di tranquillità, viene scelto molto per outfit da primo appuntamento oppure da colloquio di lavoro. L’azzurro pastello invece richiama molto l’estate, sarebbe perfetto da utilizzare per andare a prendere un gelato la domenica pomeriggio. Il giallo possiamo definirlo un colore molto neutro, è adatto a qualsiasi situazione e occasione. Il rosa pastello invece dona molta serenità, anche questo colore come primo appuntamento o per una seduta di laurea è molto indicato.

Tendenza 2023: i colori che troviamo in vetrina e come utilizzarli

Passando però alla moda 2023 è importante conoscere quali colori troveremo adesso nei negozi di abbigliamento. I colori che troviamo nelle vetrine, come possiamo aver già notato da giorni, sono molto accesi e vitaminici. Infatti come colori pastello possiamo trovare molto il verde menta, il lilla, il rosa. Affianco a questi colori tenui troviamo anche colori molto accesi. È come se ci fosse la versione fluo dei colori pastello. Infatti sta andando molto di moda abbinare il verde al fucsia. Entrambi sono colori molto accesi e si abbinano in maniera perfetta l’uno con l’altro.

Come abbinare

Abbinare questi colori non è molto complicato. Abbiamo detto che i colori pastello sono facilmente indossabili per ogni occasione. Ovviamente non ci dimentichiamo di controllare se i colori che vanno di moda sono nella nostra palette armocromatica! Ad esempio supponiamo di aver comprato una camicetta lilla. La si può completare acquistando un pantalone morbido bianco, che scende a palazzo. Una cintura che richiama il colore della camicetta, oppure sempre bianca con richiami in oro oppure argento e completare il tutto con una giacca di jeans chiaro oppure un blazer bianco leggermente lungo. Ecco la tendenza del 2023: i colori che troviamo in vetrina potrebbero davvero stupirci!