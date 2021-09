Sempre più persone scelgono di decorare le unghie delle mani e dei piedi con lo smalto semipermanente. Questa tecnica sempre più in voga, grazie all’uso di un fornelletto a raggi ultravioletti, permette di fissare lo smalto all’unghia. I raggi UV rendono lo strato di smalto spesso e resistente, in grado di durare per diverse settimane.

In questo articolo abbiamo visto in che modo possiamo farlo durare ancora più a lungo, evitando così di dover spendere soldi per rimetterlo. Oggi, però, vogliamo spiegare che per unghie belle e smalto perfetto dobbiamo evitare questo errore che in molti fanno. Vediamo di cosa si tratta.

Mai fare questa cosa se vogliamo evitare danni

Lo smalto semipermanente ha la caratteristica di durare a lungo e di restare attaccato all’unghia fino alla rimozione meccanica o tramite solvente. La sua durevolezza è anche la caratteristica che più lo fa amare a chi ama avere unghie sempre perfette. Oltre a durare a lungo, è amato perché non si scalfisce e resta lucido e spesso fino alla rimozione. Si tratta dello smalto più amato per l’estate, perché resiste al sole e all’acqua e ci permette di non doverci preoccupare di manicure e pedicure per diverse settimane.

Quando l’unghia cresce, però, si va a creare uno spazio di unghia nuda tra la pelle e lo smalto. Questa caratteristica dà un aspetto incompiuto, poco elegante all’unghia. Per questo motivo in molte cercano di correre ai ripari, riempiendo la parte di unghia vuota con dello smalto tradizionale che hanno in casa. In altri casi, magari, dopo due o tre settimane lo smalto risulta più opaco e si vuole rivitalizzarlo spalmando uno strato di smalto trasparente.

Per unghie belle e smalto perfetto dobbiamo evitare questo errore che in molti fanno

Entrambe queste azioni, però, sono sconsigliabili, il risultato sarà pessimo e rovinerà irrimediabilmente la nostra manicure/pedicure. Lo smalto tradizionale che abbiamo tutti in casa ha una composizione chimica diversa e non può abbinarsi a quello semipermanente che ha subito la “cottura” nel fornelletto. La toppa che andremo a fare sarà visibile e darà alle nostre unghie un aspetto poco estetico.

Se siamo stufe dello smalto semipermanente sulle nostre unghie abbiamo due sole opzioni: o aspettiamo che l’unghia cresca e la parte di unghia con lo smalto venga tagliata, oppure possiamo rimuoverlo a costo zero senza andare dall’estetista seguendo questo trucco. Ora possiamo scegliere se stendere nuovamente uno strato di smalto oppure lasciamo le unghie al naturale per un po’.