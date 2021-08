Ecco svelati i trucchi delle estetiste per far durare lo smalto semipermanente ancora più a lungo

Molte di noi hanno scelto di concedersi una manicure o una pedicure semipermanente per sfoggiare mani e piedi perfetti durante l’estate. Si tratta sicuramente di una scelta furba. Una volta messo lo smalto semipermanente dura senza problemi diverse settimane, in certi casi può durare addirittura due mesi!

Questa tecnica innovativa ha messo negli ultimi anni in ombra lo smalto tradizionale: il semipermanente con il suo spessore, la sua resistenza e il suo effetto lucido brillante dà un aspetto perfetto all’unghia senza paragoni con le vecchie tecniche. Molti scelgono il semipermanente rispetto al gel perchè il gel impedisce all’unghia di respirare ed è inoltre molto più difficile da rimuovere, per farlo è necessaria la fresa dell’estetista.

Oggi però per rendere la vita più semplice alle nostre lettrici e per far risparmiare loro parecchi soldi sveleremo alcuni trucchi delle estetiste per fare durare lo smalto semipermanente ancora più a lungo.

I trucchi segreti per mani sempre perfette

Come abbiamo visto, il semipermanente dura almeno tre settimane, ma se seguiremo alcuni semplici consigli potrà durare molto di più, addirittura due mesi.

Abbiamo già visto come non si debba mai tagliare l’unghia con lo smalto semipermanente se non si vuole danneggiarlo. Se lo facciamo, infatti, creperemo lo strato di vernice e lo smalto potrebbe scheggiarsi e iniziare a staccarsi, perché ha perso l’aderenza all’unghia. Ciò che dobbiamo fare, invece, è limare l’unghia delicatamente per accorciarne la lunghezza, così facendo non romperemo la struttura dello smalto ma accorceremo l’unghia senza intaccare il nostro smalto.

Un altro consiglio che le estetiste esperte danno è sicuramente quello di non mangiarsi le unghie, né di usarle facendo leva su di esse, per esempio per sciogliere nodi o per schiacciare pulsanti o leve, come il cambio dell’auto o i pulsanti dell’ascensore. Per effettuare queste operazioni dobbiamo sempre usare i polpastrelli.

In pochi lo sanno, ma è importante indossare sempre guanti per lavare i piatti o mentre facciamo le pulizie domestiche. Saponi aggressivi, come alcol e candeggine, potrebbero aggredire il nostro smalto, opacizzandolo e addirittura scheggiandolo. Se indosseremo dei semplici guanti di lattice, di gomma o di vinile, eviteremo questo stress e manterremo le mani morbide e le unghie perfette.

Ora che conosciamo questi trucchi, mettendoli in pratica potremo far durare la nostra manicure molto più a lungo. Avremo bisogno di ritornare dall’estetista magari dopo un mese o due. In questo modo risparmieremo sia tempo che denaro.