In cucina ci vuole creatività. Soprattutto se abbiamo scelto uno stile di vita senza sprechi. Cosa fare con la pasta rimasta dal giorno prima? Che uso fare dei fondi di caffè? Come riutilizzare gli scarti della frutta? E così via. Se ci poniamo queste domande, la ricetta che proponiamo fa per noi. Se abbiamo comprato un casco di banane e consumato il frutto, mai buttare le bucce di banana perché perfette per questa nuova ricetta croccante e gustosissima. È questo, infatti, un ottimo modo per ridurre gli sprechi alimentari e allo stesso tempo aggiungere vitamine e minerali alla nostra dieta.

Ricetta della pancetta con bucce di banana, vegana

Pancetta (o bacon) con bucce di banana è una ricetta vegana che non soltanto ci permette di utilizzare gli scarti del frutto, ma, cosa altrettanto importante, è davvero ottima. La pancetta con buccia di banana è croccante e gustosa proprio come quella tradizionale con carne di maiale. Oltretutto le bucce di banana hanno molto dei nutrienti del frutto. Secondo uno studio ( Hang T.V. et al, 2017 ) infatti i fenoli contenuti nelle bucce di banana possiedono potenti proprietà antiossidanti e antimicrobiche e sono collegati a vari benefici per la salute.

Le bucce di banana, infatti, sono ricche di potassio, fibre alimentari, grassi polinsaturi e aminoacidi essenziali ( Sib S.G. et al, 2016 ). Le fibre alimentari, in particolare, promuovono la regolarità, stabilizzano i livelli di zucchero nel sangue e aumentano la salute del cuore (Anderson JW et al, 2009).

Vediamo come preparare questa ricetta. Il primo passo importante è usare banane molto mature. Se abbiamo banane acerbe, questo il metodo per far maturare velocemente le banane ancora verdi.

Rimuovere la buccia della banana e tagliarla in circa 4 strisce. Usare un cucchiaio per eliminare leggermente la parte bianca interna della buccia di banana lasciando solo la buccia;

Preparare la marinata mescolando la salsa di soia, lo sciroppo d’acero, la paprika affumicata e l’aglio in polvere in un piatto;

Immergere le bucce nella marinatura e lasciare marinare per almeno 15 minuti.

Scaldare l’olio in una padella a fuoco medio. Quando l’olio è ben caldo aggiungere le bucce e lasciarle rosolare un paio di minuti per lato. Togliere dalla padella e scolare su carta assorbente;

Consumare quando si sono un pochino raffreddate.

Mangiare bucce di banana può aiutare a ridurre gli sprechi alimentari e sono un’ottima fonte di nutrienti importantissimi. Inoltre, come abbiamo visto, possono aggiungere un tocco interessante ai nostri piatti.