Ecco un semplicissimo trucco per rimuovere lo smalto semipermanente a casa nostra, a costo zero e senza andare dall’estetista

Molte di noi durante la quarantena hanno iniziato a mettere lo smalto semipermanente a casa propria, con un grande risparmio di tempo e di denaro. In questo articolo abbiamo svelato che in realtà è possibile ottenere una manicure perfetta come quella semipermanente anche se non abbiamo il fornelletto.

Come le nostre lettrici sanno molto bene il semipermanente è uno smalto molto resistente e durevole con un effetto lucido davvero inimitabile, ma ha anche degli svantaggi. Rispetto ad uno smalto comune, infatti, questo è molto più difficile da rimuovere perché aderisce all’unghia in maniera resistente.

Oggi però vogliamo spiegare un semplicissimo trucco per rimuovere lo smalto semipermanente a casa nostra a costo zero senza andare dall’estetista.

Un trucco che ci farà risparmiare molti soldi

Molte di noi credono che per rimuovere lo smalto occorra andare dall’estetista, che con attrezzi specifici provvederà alla asportazione dei residui. Solitamente questa utilizza una fresa in maniera da ripulire l’unghia da ogni residuo.

Si tratta di una soluzione che può indebolire l’unghia ed è per questo sconsigliabile a chi ha unghie fragili e che si sfaldano. Inoltre si tratta di un servizio che spesso comporta una spesa ulteriore rispetto alla stesura dello smalto.

Esiste però una soluzione meno invasiva ed altrettanto efficace che possiamo realizzare a casa nostra a costo zero.

Ecco un semplicissimo trucco per rimuovere lo smalto semipermanente a casa nostra a costo zero senza andare dall’estetista

Lo smalto semipermanente si può anche rimuovere tramite il classico solvente ma è sicuramente un po’ più complicato. Questo è molto resistente e non è sufficiente un batuffolo di cotone imbevuto, non è abbastanza efficace. In questo modo rimuoveremo parte dello smalto ma non riusciremo a pulire bene l’unghia.

La soluzione efficace che si può adottare consiste nel mettere del solvente per unghie in delle ciotoline e lasciare le dita a mollo per qualche minuto. In questo modo l’unghia assorbe il solvente e lo strato di smalto si staccherà.

Dopo aver fatto questa operazione è sempre bene risciacquare e usare una crema idratante per nutrire pelle e unghie.

Ora che abbiamo queste informazioni possiamo stare tranquille, potremo rimuovere lo smalto semipermanente in maniera semplicissima senza spendere un euro.