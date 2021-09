Chi ama le piante e si prende cura di loro sa quanta soddisfazione esse possano regalarci. Tutto questo richiede molto tempo ed attenzioni perché dobbiamo cercare di proteggerle da insetti e parassiti dannosi.

Avere una casa piena di piante la rende più personale ed accogliente. Per questo motivo, molti di noi avranno sicuramente provato a moltiplicare alcune piante. Ci sono diversi modi per farlo.

In un precedente articolo abbiamo spiegato che mettendo in pratica questi 3 geniali metodi sarà possibile moltiplicare le piante grasse in modo veloce ed economico.

Oggi invece la Redazione vuole spiegare che sembra incredibile ma basta un semplice sacchetto per moltiplicare facilmente le nostre piante.

Pochi lo sanno ma questo semplicissimo oggetto che spesso buttiamo via è davvero efficace per propagare le nostre piante.

Spieghiamo adesso che cos’è una talea, come si esegue e perché il sacchetto di plastica può essere un nostro alleato.

Cos’è una talea e come si fa

La talea è una forma di propagazione di una pianta. Facendo un taglio preleviamo una parte di una pianta che diventa capace di emettere radici.

La talea può essere fatta prelevando una parte di ramo, una foglia, una parte di fusto o una radice. Questa tecnica è molto diffusa ed utilizzata e ci permette di generare una nuova pianta da una sua parte.

Per fare in modo che la talea dia dei risultati il taglio dovrà essere netto ed orizzontale. Dopodiché dovremo immergere la talea nell’acqua o interrarla.

Sembra incredibile ma basta un semplice sacchetto per moltiplicare facilmente le nostre piante

Dopo aver messo la talea nel terriccio dobbiamo sperare che attecchisca. Ci sono diversi metodi che possiamo utilizzare per aumentare la possibilità di radicazione.

Oggi vogliamo spiegare il metodo del sacchetto. Questo consiste nel prendere un sacchetto di plastica ed inserire al suo interno la talea con il suo vaso.

Dopo avere annaffiato la pianta, chiudiamo il sacchetto di plastica ed aspettiamo che crescano i primi germogli.

Il sacchetto chiuso permetterà di mantenere la giusta umidità utile per la crescita della pianta. Il microclima creato dal sacchetto favorirà l’attecchimento della pianta.

Consigli

Ogni pianta ha bisogno della giusta umidità per crescere. Quello che consigliamo è di praticare dei piccoli forellini nel sacchetto di plastica che useremo per la talea. Questo eviterà che sul terriccio possa presentarsi della muffa che potrebbe compromettere la crescita della pianta.

Se vogliamo possiamo aggiungere dei chiodi di garofano nel terriccio della talea. Questi impediranno che eventuali muffe possano proliferare.