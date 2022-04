Non solo l’Italia, ma anche tutta l’Europa è piena di mete perfette per delle vacanze dell’ultimo minuto. Quest’anno abbiamo deciso di viaggiare il più possibile, visto lo stop degli ultimi tempi. La voglia di esplorare il Mondo è così forte che non vediamo l’ora di partire con lo zaino in spalla. Ma più posti vogliamo visitare, più dovremo bilanciare bene il nostro budget. Se non vogliamo bruciare subito tutti i risparmi accumulati in questo periodo, è bene scegliere mete low cost.

Solo perché si spende meno, non significa che questi posti non abbiano nulla da offrire. Anzi, spesso si scoprono delle vere gemme nascoste a buon prezzo. Infatti, esistono tantissimi luoghi, anche in Italia, non molto turistici ma che vale la pena visitare. Un esempio tra tutti è l’Orrido di Nesso, piccolo borgo tra canyon e cascate vicino a Como.

Per una vacanza low cost scegliamo questa pittoresca città europea, bellissima ed economica in qualsiasi periodo dell’anno

Oggi però ci spostiamo verso Ovest: siamo in Portogallo, una delle Nazioni europee tra le più economiche. Se vogliamo passare un paio di giorni in relax alla scoperta di nuovi luoghi, questa città fa al caso nostro.

Non solo Lisbona

Oltre alla stupenda capitale, un’altra città molto economica da visitare assolutamente è Faro. Questa città viene spesso trascurata dalle grandi folle di viaggiatori, ma questo è solo un vantaggio. Infatti, se cerchiamo un luogo tranquillo e dal fascino tradizionale, è perfetta. Faro è la capitale dell’Algarve, la Regione che si trova al Sud del Portogallo e si affaccia sull’Oceano Atlantico. Dal fascino insolito e misterioso, il suo centro è ancora circondato dalle mura antiche. Un vero melting pot di culture, a testimonianza delle varie colonizzazioni della zona. Stradine lastricate in pietra, chiese di epoca romana ma anche cappelle rivestite di ossa.

Non solo cultura, arte e buon cibo

Completano l’offerta di questa splendida città anche paesaggi naturalistici così belli da lasciare senza fiato. Da visitare assolutamente la Cattedrale di Faro e la Cappella delle Ossa, davvero suggestive. Ma anche il Parco Naturale di Ria Formosa e il Palazzo di Estoi, un elegante palazzo rococò. Non ci resta che prenotare un volo e partire, i prezzi si aggirano intorno ai 30 euro. Alloggiare in questa splendida località è davvero molto economico, sempre intorno ai 40 euro. Possiamo gustare del buon cibo e del buon pesce a poco più di 10 euro a pasto, un affare. Anche i biglietti dei musei e dei parchi sono economici, quindi possiamo fare tante attività a poco prezzo.

Quindi, per una vacanza low cost scegliamo questa pittoresca cittadina che ci conquisterà subito. Se poi vogliamo allontanarci dall’Europa, ma senza spendere molto, ecco un altro suggerimento. Possiamo farci una vacanza per goderci il mare anche in primavera a Sharm el-Sheikh. Le temperature saranno ideali per fare un tuffo e godersi il tepore del sole in tranquillità.

Approfondimento

Clima mite tutto l’anno in questa splendida isola del Mediterraneo dove andare nel 2022 per spendere poco e rilassarsi