Alcune persone hanno i capelli del loro colore naturale fino a 90 anni, altre, invece, iniziano a mostrare la ricrescita sin da giovanissimi.

È una legge naturale, che non possiamo prevenire o bloccare in nessun modo. L’unica cosa che possiamo fare, invece, è tingerci i capelli.

L’appuntamento fisso con il parrucchiere diventa una sorta di schiavitù per molte persone. Se non si ha voglia di mostrare i propri capelli bianchi, bisognerà andare dal parrucchiere, almeno una volta al mese.

Per mancanza di tempo o di denaro, però, alcune donne scelgono di prendersi cura dei propri capelli direttamente a casa. La prima premessa dovuta in questi casi è che bisogna fare attenzione ai rischi di alcune tinte per capelli, di cui le pubblicità non parlano.

In secondo luogo, dovremmo considerare anche le soluzioni più naturali per tingerci i capelli. Non stiamo parlando solo dell’henné, utile anche per schiarire i capelli senza decolorazione.

Ci riferiamo anche ad altri 3 metodi del tutto naturali, con cui potremo nascondere ricrescita sui capelli, senza spendere troppo.

Basta ricrescita bianca evidente o capelli grigi con questi segreti dei parrucchieri che ci faranno ottenere una chioma straordinaria anche a casa

Uno dei metodi più naturali per colorare i capelli è il mallo di noce. Si tratta di un’erba in grado di tingere i capelli e di riportarli a colori più naturali, come il castano.

Con questa soluzione nutriremo i nostri capelli dall’interno, perché i poteri delle erbe li rigenereranno dalla struttura. Funziona come una tinta, da miscelare e stendere sui nostri capelli.

Ci libereremo dai riflessi rossi tipici della tinta che scarica, ma anche dei capelli grigi tipici dell’età.

Altro prodotto tutto naturale

Un’altra tintura completamente naturale è l’indigo, e anche questa ci regalerà delle bellissime sfumature di castano. Si trova in erboristeria, sotto forma di polvere naturale e ha anche una marcia in più rispetto alle altre soluzioni.

Tutte le erbe tintorie nutrono e arricchiscono i capelli, ma l’indigo li renderà anche molto lucidi. La nostra chioma sarà incredibilmente sana e lo si noterà anche dall’esterno.

Questa spezia usata in cucina ha i superpoteri

Finalmente basta ricrescita bianca evidente o capelli grigi anche con quest’altro prodotto del tutto naturale.

Questa volta si tratta di una spezia, usata in cucina, soprattutto nelle cucine orientali. Stiamo parlando della curcuma, quella polvere giallastra che dona sapore e colore ai nostri piatti.

La straordinaria efficacia di questo prodotto naturale lo si potrebbe riscontrare anche sui capelli. Usato come una normale tinta, anche la curcuma riuscirà a coprire i capelli bianchi e noi rimanderemo ancora l’appuntamento con il parrucchiere.