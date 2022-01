È solo gennaio e non se ne può già più di pioggia e freddo. Sarebbe bello potersi concedere qualche giorno al caldo per staccare dalla solita routine. Un posto facile da raggiungere e che non costi un patrimonio per rilassarsi.

C’è chi ha voglia di un weekend fuori porta ma non può allontanarsi troppo. Per fortuna da questo punto di vista l’Italia offre una scelta incredibile in fatto di luoghi meravigliosi. Abbiamo già parlato dell’Orrido di Nesso, una gola naturale con tanto di suggestiva cascata vicino Como. Un paesaggio da togliere il fiato proprio dietro casa senza doverci allontanare.

Clima mite tutto l’anno in questa splendida isola del Mediterraneo dove andare nel 2022 per spendere poco e rilassarsi

Oggi però parleremo di una meta che si può definire subtropicale ma molto vicina all’Italia. Si parla sempre di isole ma non Madera o le più conosciute Canarie sempre molto turistiche. Questa isola fa parte della Tunisia e solo negli ultimi anni è diventata più popolare.

L’isola di Djerba o italianizzato Gerba è davvero il posto giusto per un weekend fuoriporta al caldo. Con una temperatura media che si aggira intorno ai 20 gradi in questo periodo. Il capoluogo di questa isola sconosciuta ai più è Houmt Souk con il suo splendido castello. Un forte sul mare che ci riporta al passato e ci lascia fantasticare di assalti e cavalieri.

Non solo storia e architettura ma spiagge incredibili

Questa isola non è solo una meta ideale per gli appassionati di storia. Se si è fortunati si può ammirare e fare un tour anche su una nave pirata nel porto. Da qui si può partire a bordo per visitare una piccola isola dei fenicotteri rosa.

Inoltre come non parlare delle sue spiagge incredibili che si dice abbiano quasi rapito Ulisse. Sabbia chiarissima e mare cristallino avvolto tra migliaia di palme, ulivi secolari e natura selvaggia. Questo luogo sembra uscito da un’altra epoca ed è perfettamente preservato. Un’altra tappa immancabile è nella Sinagoga El Ghriba stupenda e dal valore storico incredibile. Infatti all’interno si trovano alcuni dei testi più antichi della Torah.

Come arrivare e costi

Per arrivare a Djerba ci sono diversi collegamenti con le più conosciute compagnie aeree. Basterà fare una piccola ricerca per trovare biglietti convenienti in questo periodo. Mentre per l’alloggio si può scegliere un classico hotel oppure un villaggio turistico. I prezzi sono davvero incredibili, in alcuni resort di lusso si può alloggiare per 3 notti a meno di 500 euro.

Quindi, clima mite tutto l’anno in questa splendida isola del Mediterraneo dove andare nel 2022 per spendere poco e rilassarsi. Ricordiamo sempre di controllare le disposizioni in vigore prima di partire e i documenti richiesti. Per avere informazioni sempre aggiornate basta consultare il sito Viaggiare Sicuri.

