Finalmente abbiamo qualche giorno libero e abbiamo voglia di staccare dalla routine. Prenotare viaggi a lungo termine in questo periodo è sempre un po’ complicato. Non si sa mai quali imprevisti potrebbero sorgere e di perdere soldi per una cancellazione non è il caso.

Quindi l’ideale è trascorrere un weekend per rilassarsi a poco prezzo ma senza rinunciare ai comfort. Per questo il mare in questo periodo è proprio la scelta giusta. Per concederci un giro in montagna o in un borgo italiano tra canyon e cascate c’è sempre tempo.

Ecco dove andare in vacanza per trascorrere qualche giorno al caldo per godersi il mare in inverno spendendo poco

La meta proposta oggi è sicuramente tra le più gettonate di questo periodo. Facile da raggiungere grazie ai voli low cost disponibili e piena di resort spettacolari. Stiamo parlando di Sharm el-Sheikh, località turistica che significa letteralmente Baia dello Sceicco.

L’Egitto è una nazione ricca di storia, cultura e paesaggi da lasciare il fiato. Possiamo decidere di trascorrere la nostra minivacanza in un resort tutto compreso. Oppure organizzare un giro sul dorso di un dromedario o guardare le stelle nel deserto. La zona cui si trova Sharm el-Sheikh è in forte espansione dal punto di vista turistico. Per questo è possibile prenotare una camera doppia per un weekend a neanche 300 euro. E in un resort di lusso con spiaggia privata per godersi il sole tiepido di gennaio.

Temperature e cosa portare

Con una temperatura media di 23° gradi è la meta ideale in questo periodo. Un piccolo paradiso in cui ricaricare le pile e scordarci del gelo in Italia. Però non pensiamo non ci sia escursione termica, un giacchetto o un maglioncino va messo in valigia. La sera le temperature scendono anche di dieci gradi. Oltre alle cose che non possono assolutamente mancare nel nostro beauty da viaggio ovviamente portiamo il costume. Tra mare cristallino e piscine potremo rientrare con una bella tintarella.

Possiamo decidere di goderci solo il tepore del sole e un bel bagno. Oppure noleggiare un’auto e organizzare un’escursione in uno dei musei a cielo aperto d’Egitto. È vero che la distanza non è poca ma vale la pena ammirare dal vivo lo spettacolo delle Piramidi.

Quindi, ecco dove andare in vacanza per trascorrere qualche giorno al caldo per godersi il mare in inverno spendendo poco. Prima di partire raccomandiamo sempre di controllare il sito Viaggiare Sicuri. Lì è possibile reperire tutte le informazioni necessarie sulla normativa vigente e documentazione da presentare.

