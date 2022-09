Settembre e ottobre sono probabilmente i due mesi migliori dell’anno per un viaggio di 3 o 4 giorni o per un weekend fuori porta. Le temperature sono ancora gradevoli e i prezzi di trasporti e pernottamenti sono decisamente più abbordabili. Una ottima occasione per visitare alcune delle capitali più belle del Vecchio Continente.

E per una vacanza breve last minute la città che stiamo per scoprire è davvero ideale. Una recente ricerca la indica come la meta più economica in assoluto in Europa per un tour di pochi giorni.

Le città europee più economiche per una toccata e fuga

Pochi giorni fa Post Office Travel Money ha stilato una classifica tra le capitali continentali più economiche per una vacanza breve. Al quinto posto c’è la meravigliosa Budapest. Risalendo la graduatoria troviamo Riga e Cracovia sul terzo gradino del podio. Sorprendenti le prime due posizioni. La medaglia d’argento va alla magica Lisbona, una delle città più belle al Mondo per chi ama le foto. La più economica in assoluto è, invece, Atene, una delle culle della civiltà occidentale.

Quanto costa una vacanza corta ad Atene

La classifica di Post Office Travel Money tiene in considerazione alcuni parametri. Il primo è il costo del pernottamento per 2 notti in un albergo 3 stelle. A questo si aggiungono l’abbonamento bigiornaliero ai mezzi e una cena per due persone. In totale la spesa per una 3 giorni nella capitale greca si aggira in una cifra compresa tra i 200 e i 250 euro. Decisamente pochi per una delle città più belle del Pianeta.

Per una vacanza breve last minute questa magica città europea è la più economica

Se c’è un periodo dell’anno perfetto per visitare Atene è proprio quello che stiamo vivendo. Soprattutto se amiamo camminare e goderci gli odori e i colori della città tipici dell’autunno.

3 le mete imperdibili. La prima è un grande classico: l’Acropoli. Un luogo incredibile che domina sulla città e che in questi mesi regala panorami degni di un quadro. Con il clima amico anche la salita verso il Partenone diventa adatta davvero a tutti.

Se ci siamo portati dietro il costume e il meteo lo permette, una tappa imperdibile è il porticciolo di Mikrolimano. Lo troveremo vicinissimo al Porto del Pireo e ci regalerà acque cristalline e ottimi ristoranti di pesce.

Terza tappa del nostro viaggio a piedi il coloratissimo quartiere di Exarcheia. Questo quartiere è famoso per la street art, per la vita diurna e notturna e per il fermento dei suoi abitanti. Particolarmente indicato se vogliamo conoscere l’Atene più profonda fuori dalle classiche rotte turistiche.

