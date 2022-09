L’Italia è uno splendido Paese, ricco di arte, storia e cultura. Tuttavia, viverci non è così semplice. Da qualche anno, ormai, i giovani, subito dopo la laurea, fuggono all’estero per trovare un lavoro soddisfacente e ben pagato. Molti, addirittura, se ne vanno via già a studiare. Da parecchio tempo sono numerosi anche i pensionati che si trasferiscono alle Canarie, in Tunisia e in molti altri Paesi, dove con una pensione media di 1000 euro possono fare una vita da nababbi.

Ultimamente, la situazione in Italia sta diventando per tutti davvero insostenibile. Basti solo pensare al caro energia e al caro bollette che stanno mettendo in ginocchio tutti: privati e imprese. Per molti, la classica frase “mollo tutto e me ne vado”, non è più un solo modo di dire, ma diventa una necessità. Ma, una volta presa la decisione, dove andare?

In quale parte del Mondo la vista costa poco?

Tra i Paesi più economici possiamo citare l’India, il Nepal e il Pakistan. Ed ancora la Tunisia, l’Algeria, l’Egitto, la Moldova, la Macedonia, la Siria e la Colombia. Potremmo poi aggiungere alla lista dei Paesi meno cari anche il Bangladesh, l’Indonesia, il Marocco, la Georgia e le Filippine. Di certo, non tutti sono disposti ad andare in luoghi molto lontani e con culture e tradizioni diametralmente opposti alla nostra. Senza poi contare il fatto che molti dei luoghi elencati hanno situazioni economico-politiche e anche igienico-sanitarie piuttosto problematiche.

Dove si può vivere con meno di 300 euro al mese?

Al Mondo ci sono luoghi davvero molto economici. Pare che in Cambogia e in Thailandia (solo per fare un paio di esempi) si possa vivere con circa 300 euro al mese, o poco più. D’altra parte, escludendo le zone più turistiche, il costo della vita è enormemente più basso rispetto al nostro.

5 Paesi dove vivere bene in Europa con pochi soldi oltre alla Spagna

Le mete più ambite dai pensionati italiani sono le isole Canarie e il Portogallo. Nelle prossime righe andremo a vedere altre mete papabili, dove trasferirsi anche se non si è ancora in pensione. D’altra parte, il lockdown ha fatto conoscere anche all’Italia la comodità dello smartworking. Sono sempre di più, quindi, i lavoratori che possono gestire i loro affari e le loro attività anche da remoto.

Di recente è stata stilata una classifica dei Paesi più economici d’Europa. Si tratta di nazioni in cui il costo di affitti, trasporti, servizi e ristoranti sono molto convenienti. Vediamo quindi la classifica.

Polonia: nelle città piccole gli affitti costano 300 al mese. A Cracovia e Varsavia si trovano comunque mono e bilocali a meno di 500 euro al mese;

Lituania: con 500 euro circa mensili si riesce a vivere ovunque, anche a Vilnius, la capitale;

Riga: la media mensile per vivere agiatamente è di 700 euro;

chiudono la classifica Romania e Bulgaria, dove i prezzi sono ancor più convenienti.

Ecco, quindi, quali sarebbero i 5 Paesi dove vivere bene in Europa spendendo pochissimo. Sono nazioni baltiche e dell’Europa orientale. Di certo, non si avrà quindi il clima mite delle Canarie, ma il costo della vita è davvero irrisorio, soprattutto se messo a paragone con la qualità e le opportunità offerte.

