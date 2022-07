L’estate 2022 segna la ripartenza ufficiale del turismo a livello globale. Le restrizioni ai viaggi legate alla pandemia sono venute meno e molti di noi ne stanno approfittando per tornare finalmente all’estero. E se siamo amanti della fotografia e ancora non abbiamo scelto dove trascorrere le ferie siamo capitati nel posto giusto. Perché sarebbero queste 5 tra le destinazioni migliori del Pianeta in cui realizzare scatti degni di un quadro. Luoghi magici in cui la natura dà il meglio di sé e che dobbiamo visitare almeno una volta nella vita.

Gli incredibili panorami del ghiacciaio Dachstein

Amiamo trascorrere le vacanze di luglio a stretto contatto con la natura e visitare gli splendidi parchi naturali italiani? Il consiglio per quest’estate è quello di fare qualche chilometro in più verso le Alpi Austriache. Qui troveremo il poco conosciuto ghiacciaio Dachstein. Ma soprattutto la sua Scala verso il nulla, un ponte sospeso sui monti che ci permetterà di scattare foto da urlo.

La distesa salata più vasta del Mondo

Se abbiamo sempre sognato una vacanza in Sud America la nostra meta perfetta potrebbe essere la Bolivia. Questo Paese spesso sottovalutato nasconde infatti uno degli spettacoli naturali più suggestivi del Pianeta. Ovvero il Salar de Uyuni, il più vasto bacino salino al Mondo. Un luogo assolutamente da fotografare e in cui potremmo fare conoscenza con i meravigliosi fenicotteri rosa.

La Piazza del Commercio di Lisbona

Amiamo le fotografie di paesaggi urbani? Allora non possiamo assolutamente perderci la celebre Piazza del Commercio di Lisbona. Circondata da portici, statue e da un suggestivo Arco di Trionfo, questa piazza a picco sul Tago è davvero magica. E potremmo immortalarla con una foto panoramica da trasformare in un quadro.

Sarebbero queste 5 tra le destinazioni migliori al Mondo per chi ama la fotografia e gli spettacoli naturali

Sono un grande classico per chi ama gli scatti ma è impossibile non inserire le Hawaii in questa classifica. Visitarle significa muoversi tra spiagge dai colori incredibili, cascate che spuntano dal nulla e meravigliosi paesaggi vulcanici. Un vero e proprio paradiso per i fotografi.

Se invece non vogliamo muoverci dall’Italia un luogo davvero magico è il piccolo comune di Baunei, in provincia di Nuoro. Nei pressi di Baunei si trovano addirittura 3 delle calette più belle della Sardegna. Stiamo parlando di Cala Luna, Cala Goloritzé e Cala Mariolu. Tre luoghi che ci faranno innamorare fin dal primo sguardo e che ci permetteranno di fotografare la natura al massimo del suo splendore.

