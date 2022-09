Cosa vedere in 3 giorni a Roma tra piazze, giardini e panorami unici al Mondo

Tra tante città che almeno una volta molti vorrebbero vedere oppure dove si desidera tornare, c’è la capitale d’Italia, Roma. Definita come Caput mundi e Città eterna, si resta sempre meravigliati girando per le sue vie e ammirando piazze, monumenti, fontane e chiese. Anche chi vi abita da sempre non smette di scoprire scorci e quartieri ricchi di storia e di aneddoti.

Un weekend non basta per apprezzarla pienamente, eppure ora scopriremo cosa vedere in 3 giorni a Roma, magari sperando di ritornarci presto.

Cosa vedere a Roma a piedi

In base a dove si soggiorna ci sarebbero infiniti itinerari da seguire. Acquistando Roma Pass o Roma Omnia Card i mezzi pubblici sarebbero gratis e scontati sarebbero i biglietti d’ingresso alle varie attrazioni della città. Vediamo adesso alcuni posti da inserire in un percorso adatto alle proprie esigenze e cosa vedere camminando dopo aver preso i mezzi.

Uno dei simboli di Roma è la Scalinata di Trinità dei Monti. Alla base troviamo la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna.

A Francesco de Santis si deve il progetto di questa famosa scalinata. È meravigliosa ed è stata protagonista in diversi film. Da non dimenticare anche tante sfilate di moda svolte in questo posto. Salendo i gradini e poi girandoci vedremo dall’alto via Condotti con i tanti negozi e alcuni tetti di antichi palazzi romani.

Altre due proposte

Altri posti da visitare in una vacanza breve sono Castel Sant’Angelo e la vicina Basilica di San Pietro. Il Castello in origine fu costruito nel 123 d.C. come luogo di sepoltura dell’imperatore Adriano. Nel corso dei secoli divenne roccaforte, residenza papale e carcere.

In alto, dopo aver visitato i vari ambienti, potremo ammirare la statua in bronzo dell’arcangelo Michele protetta da un parafulmine. Il panorama su Roma è incredibile.

Lasciato il castello ci possiamo dirigere verso la Basilica di San Pietro. Dopo la visita sarà possibile salire sulla cupola che domina il colonnato del Bernini, la città del Vaticano e Roma.

Cosa vedere in 3 giorni a Roma tra piazze, giardini e panorami unici al Mondo

Un altro posto incantevole è Piazza del Popolo con la sovrastante terrazza del Pincio. Passeggiare per questo giardino è rilassante. Lungo le vie si trovano statue e numerosi busti commemorativi. Una cosa da vedere la sera a Roma è senza dubbio il tramonto dal Pincio. Se vogliamo visitare altri luoghi immersi nella natura, c’è Villa Borghese, con all’interno il Bioparco.

Ci sarebbero tantissimi altri posti da vedere a Roma, magari da annotare per una prossima visita. Pensiamo, ad esempio, ai Fori imperiali, al Colosseo e all’Arco di Costantino oppure ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina o alla Fontana di Trevi.

Per quanto riguarda il cibo, a Roma si mangia bene senza spendere molto nelle trattorie tipiche. Delizieremo il palato per esempio con bucatini all’amatriciana, pasta alla carbonara e i carciofi alla giudia.

