Finalmente, è tempo di mele! Amatissime e succose, queste tondeggianti prelibatezze della natura ci delizieranno per tutto l’inverno.

Reperibili tutto l’anno, grazie a serre e coltivazioni specializzate, le mele si classificano come uno dei più buoni e richiesti simboli dell’autunno.

Una ricchezza antica

In questo periodo, le numerose varietà di mela colorano e arricchiscono i banconi dei supermercati e dei piccoli negozi di frutta e verdura, presenti in ogni città o piccolo borgo del Belpaese.

Difficile non amarle! E quante ricette si possono realizzare con questi frutti buoni e versatili.

Per lungo tempo, la mela era considerata il dolce da gustare a fine pasto, grazie al suo sapore fresco e zuccherino. In molte occasioni, infatti, ha soddisfatto il palato di grandi e piccini, in pochi minuti e con estrema semplicità. D’altronde, come resistere, ad esempio, a queste gustosissime mele cotte dal profumo eccezionale?

Senza contare la bontà di questa torta di mele più soffice del Mondo.

Per una torta alle mele sempre morbidissima e ricca di gusto basta questo semplice ingrediente che tutti conoscono

Un dessert talmente facile quanto buono che tutti dovremmo sapere preparare. Con il passare del tempo, il grande classico della torta alle mele è stato riprodotto in ogni modo e maniera. Oggigiorno, le varianti della ricetta tradizionale sono davvero infinite.

Moltissimi sono gli ingredienti che si sposano perfettamente con la dolce fragranza delle mele.

Questa sera, ad esempio, ne presentiamo uno piccolo, piccolo ma dal gusto eccezionale.

Il segreto della torta di mele è la morbidezza dell’impasto, reso ancora più soffice e gustoso dalla consistenza della mela stessa.

In pochi sanno che per una torta alle mele sempre morbidissima e ricca di gusto basta questo semplice ingrediente che tutti conoscono. Stiamo parlando del dattero. Un frutto piccolo e zuccherino, perfetto per rendere speciale anche una classica torta alle mele.

Inserire i datteri fatti a pezzetti nell’impasto della torta, possibilmente una ricetta semplice come questa, migliorerà notevolmente il risultato finale. La torta apparirà subito morbidissima!

Attenzione, però, a non eccedere con le quantità perché questi frutti sono molto dolci e decisamente non si risparmiano in calorie.

Infatti, 100 g di datteri contengono 253 Calorie. Per questi motivi, prevedendo l’aggiunta dei datteri, si potrebbe pensare di diminuire la quantità di zucchero nell’impasto.

I datteri non sono solo zuccherini ma sono alimenti ricchi di proprietà nutritive. Notoriamente lassativi, i datteri contengono vitamine A e K, potassio, magnesio, ferro, fosforo e altre sostanze benefiche per l’organismo.

Inoltre, le fibre dei datteri sembrerebbero aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Infine, proteggerebbero anche da cancro al colon e altri disturbi tumorali.