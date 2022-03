Solitamente si pensa che acqua e farina possano essere impiegati solamente per poter realizzare un’ottima pizza. Non è sempre così come per questo piatto da creare con solo 2 ingredienti come acqua e farina, appunto. Una combinazione davvero geniale se si pensa che per realizzare questo piatto, solitamente si impiegano anche le patate.

Stiamo parlano degli gnocchi poveri. Poveri proprio perché questo piatto non necessita di altri ingredienti oltre quelli appena elencati. Leggeri, gustosi e sodi al punto giusto sono davvero particolarmente buoni da condire anche con un semplice sughetto, come suggerito durante la preparazione.

Ingredienti

Acqua e farina 00 in parti uguali.

Solo acqua e farina per creare questo spettacolare piatto da condire con un mestolo di pomodoro e un filino d’olio

Procedimento

Questi passaggi sono molto veloci, quindi tenere tutto a portata di mano. Iniziare col prendere una pentola e far bollire l’acqua. Quando si raggiungerà il bollore, abbassare la fiamma e versare di getto tutta la farina mente si mescola con un cucchiaio di legno molto velocemente.

Questo passaggio va fatto velocemente per non far attaccare alle pareti della pentola l’impasto. Solo dopo pochi secondi, si inizierà a formare un impasto granuloso pronto per essere lavorato su un piano da lavoro ben infarinato. Impastare a mano per qualche minuto l’impasto, nonostante sia ancora caldo e fumante, finché non risulterà ben omogeneo e liscio. Poi iniziare con la preparazione dei classici filoncini sottili di pasta di circa 1 cm di diametro, che poi potranno essere tagliati in tanti rettangolini.

Poi con l’aiuto delle dita, in particolare con l’indice, far scivolare la punta applicando una leggera pressione sull’impasto per ottenere quel classico incavo da gnocco. Procedere così fino a quando la pasta non sarà finita. Durante questo passaggio si potrà preparare un sughetto davvero semplice con solo olio, pomodoro e un pizzico di sale sul fuoco per qualche minuto con una fogliolina di basilico.

Nel frattempo far riscaldare l’acqua sul fuoco, salarla e non appena bolle, versare gli gnocchi appena pronti e far attenzione alla cottura. Lo gnocco ha una cottura velocissima e sarà cotto non appena inizierà a galleggiare, cioè circa 5 minuti di cottura.

