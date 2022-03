Dopo i trent’anni in moltissimi scelgono di ricorrere alla tinta per capelli per coprire quelli bianchi. C’è chi sceglie tinture naturali come l’henné e la cassia e chi, invece, usa quelle di sintesi più durature.

Un problema che insorge una volta che abbiamo scelto di colorare i capelli è la ricrescita. I capelli crescono e così quelli bianchi spuntano alle radici spesso con un effetto poco piacevole. Infatti, le ciocche bianche spesso sono più dure e corte e appaiono vistose sotto alla parte tinta.

Quando ciò accade, però, non sempre abbiamo voglia e tempo di rifare la tinta e per questo esistono numerose tecniche.

Grazie a vari metodi, però, possiamo coprire i capelli bianchi con soluzioni temporanee. Oggi, perciò, vedremo una tecnica economica e semplice. Infatti, diremo basta capelli bianchi che spuntano dalla ricrescita in pochi minuti e senza rischi.

Molti metodi per evitare la tinta

Negli anni sono state escogitate numerose tecniche per coprire la ricrescita. C’è chi fa una tinta naturale meno aggressiva, chi vaporizza della tintura spray. Ancora c’è chi usa la cera colorata e chi, invece, opta per un effetto naturale. L’industria cosmetica propone decine di prodotti dalla diversa efficacia e durata. Spesso questi prodotti sono costosi, come le tinte stesse e per questo in molti desistono dal provarli.

Oggi, però, vogliamo proporre una soluzione che può essere molto efficace soprattutto sui capelli più scuri come quelli castani o neri. Copriremo la ricrescita utilizzando un cosmetico che tutti hanno in casa e pensato per la pelle del viso ma che è perfetto anche sulla chioma.

Basta capelli bianchi che spuntano dalla ricrescita grazie a questo trucco economico ed efficace

Stiamo parlando del fondotinta, in particolare quello in polvere, compatto o in cipria. Questo prodotto può essere usato come polvere per capelli, picchiettato sulla parte bianca o sulla ricrescita. Dovremo procurarci un fondotinta per pelli scure e scurissime e potremo usarlo sulle diverse sfumature di castano e di nero. Con una spugnetta potremo picchiettare la polvere sulla parte interessata. Poi potremo premerla sulle lunghezze per uniformare l’effetto.

La polvere colorata coprirà i fili bianchi senza danneggiare i capelli. Inoltre, può essere lavata via con uno shampoo: andrà via senza lasciare traccia.

Approfondimento

