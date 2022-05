Sarà pur vero che la colazione è il pasto più importante della giornata, ma la verità secondo noi è che non ce ne sia uno meno meritevole di altri. Anzi, quello che salva molti dalle abbuffate, regalando energia e placando la fame, è proprio lo spuntino o la merenda di metà pomeriggio.

Tuttavia, se un adulto può tranquillamente decidere cosa mangiare e quando senza grosse pretese, a volte invece accontentare i più piccoli potrebbe non essere semplice. In loro, com’è giusto che sia, c’è sempre la voglia di qualcosa di dolce o goloso, ma che spesso mal si concilia con una sana alimentazione.

In altri casi, invece, abbiamo poco tempo per preparare dolcetti sicuramente sani ma un po’ più elaborati. Come, ad esempio, uno strepitoso dolcetto di mele o una sbriciolona con la nutella buona da lacrime agli occhi.

Quasi mai sano significa triste

Per combinare golosità, praticità e benessere a favore di grandi e piccini, oggi vedremo la ricetta per una merenda cioccolatosa ma sana. Sì, perché non sempre anzi, quasi mai, sano significa triste. Non è necessario, infatti, rinunciare al gusto e al piacere di alcuni dei nostri cibi preferiti per assicurarsi un’alimentazione corretta.

In particolar modo il cioccolato, da molti demonizzato, può avere tanti effetti benefici su mente e corpo, ovviamente se consumato nelle giuste quantità. Su tutte le varietà di cioccolato spicca quello fondente. Sembrerebbe infatti che il consumo giornaliero di 30 grammi di cioccolato fondente all’85% migliorerebbe l’umore generale.

Questo avverrebbe per la presenza di un aminoacido, il triptofano, precursore della serotonina, in combinazione con la teobromina, dall’effetto energizzante. Il tutto si tradurrebbe in un minor rischio depressivo. Contribuirebbe, inoltre, a un minor rischio di infarto, ictus ed episodi a carico del sistema cardiovascolare.

Per una merenda cioccolatosa ma sana per grandi e piccini bastano 3 semplici ingredienti e pochi minuti in cucina

Veniamo, ora, alla nostra merenda sana e golosissima. Tutto ciò che ci serve sono:

25 grammi di riso soffiato;

40 grammi di fiocchi d’avena;

110 grammi di cioccolato fondente;

15 grammi di cocco rapè.

Procedimento

Per prima cosa, sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente. A parte, in una ciotola, mescoliamo riso soffiato, fiocchi d’avena e cocco, e aggiungiamo il cioccolato sciolto. Aiutandoci con una spatola amalgamiamo il tutto, dopodiché versiamo il composto in una teglia ricoperta di carta da forno. Compattiamo il tutto e lasciamo riposare in frigorifero qualche ora.

A questo punto potremo procedere con lo sporzionamento, preparando delle strepitose barrette da portare a scuola o al lavoro. Tutti, grandi e piccini, ne saranno entusiasti.

