L’estate sta arrivando e molti di noi stanno iniziando a pianificare le ferie. In moltissimi dopo la pandemia e le restrizioni, vorrebbero concedersi un viaggio oltreconfine in una destinazione da sogno. Una delle mete preferite degli italiani è di certo la Grecia, così simile per paesaggi e cultura eppure così unica. Con le due migliaia di isole, questo Paese ci offre opzioni per ogni gusto e necessità. Oggi vogliamo parlare di una località greca che si trova su di un’isola meno battuta dal turismo di massa, che però offre tutto ciò che possiamo desiderare. Ecco perché è meglio di Mikonos e Santorini questo bianchissimo borgo di pescatori ancora poco noto ai più.

Una località con tutte le comodità che possiamo desiderare

Ogni isola greca ha una storia e delle caratteristiche uniche. Ci sono quello votate alla movida e alle discoteche e quelle più di nicchia per chi ama il silenzio e la natura. Se parliamo delle isole che si trovano nell’arcipelago delle Cicladi possiamo trovare luoghi affollati e caotici come Mikonos e Santorini. Oppure isole meno note ma bellissime ed economiche come Syros e Tinos perfette se amiamo la calma.

A metà tra questi due estremi troviamo isole come Paros, che offre divertimenti e discoteche, ma anche villaggi tradizionali e chiese storiche. Per questi motivi Paros è perfetta per chi vuole un assaggio di tutti i piaceri che la Grecia può offrirci. L’isola è facilmente raggiungibile sia dalla terraferma in traghetto che in aereo. Oggi in particolare vogliamo parlare di un villaggio che non possiamo perderci se amiamo la Grecia e le case imbiancate a calce.

È meglio di Mikonos e Santorini questo bianchissimo borgo di pescatori perfetto per scattare memorabili foto romantiche

A pochi chilometri da Paros città e dai suoi modaioli negozi, troviamo Naousa, antico borgo di pescatori che è stato da poco scoperto da viaggiatori e turisti. Naousa ha tutte le caratteristiche dei villaggi cicladici con muri imbiancati a calce, un mare trasparente e un sole accecante. Qui possiamo trovare moltissimi ristoranti di pesce e spiagge dorate in cui rinfrescarci. Possiamo passeggiare lungo il mare sino alla fortezza veneziana per godere della vista del villaggio. A differenza delle isole più turistiche, qui non troveremo frotte di turisti. Lungo la passerella che lo collega alla terraferma potremo scattare foto indimenticabili e romantiche, sullo sfondo delle bianchissime case greche.

