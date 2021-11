Poche cose consolano meglio di un bel dolcetto al rientro dal lavoro o quando ci si trova chiusi in casa mentre fuori diluvia.

E che dire di quanto può essere difficile accontentare anche i più piccoli senza ricorrere alle classiche merendine confezionate?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Il problema però è sempre il tempo.

“Non ho neanche tutti gli ingredienti”, “quando sarà pronto sarà ora di cena”, “non ho proprio voglia di uscire per fare la spesa”.

Queste sono le classiche considerazioni che molte persone fanno di fronte all’idea di mettersi al lavoro per preparare un dolce.

Ma la voglia di coccolarsi, togliersi un piccolo sfizio o preparare una sana merenda ai bambini resta sempre lì, dietro a mille scuse.

Eppure, delle alternative salutari, golose e soprattutto veloci esistono eccome!

Il dolce di mele goloso e leggero perfetto anche per la merenda pronto in 10 minuti

Tra le varie proposte abbiamo già presentato quella della sbriciolona alla nutella con un trucco infallibile per renderla perfetta e amata da grandi e piccini.

Sicuramente un’opzione che richiede un pochino di lavoro a fronte però di uno strepitoso risultato.

Lo stesso vale per la golosissima variante del tiramisù che potrebbe far dimenticare la ricetta tradizionale.

Certamente in questo caso ai tempi un po’ lunghi si aggiunge sicuramente un diverso apporto calorico, in questo caso non indifferente.

È per questo che oggi presentiamo il dolce di mele goloso e leggero perfetto anche per la merenda pronto in 10 minuti.

Non si tratta di una vera e propria torta di mele ma di una gustosissima variante più leggera, sottile ma non per questo meno stupefacente.

La bella notizia è che gli ingredienti potremmo già averli in casa e basteranno pochi minuti per prepararla e 10 minuti di forno per cuocerla.

Pochi passaggi e il dolce è servito

Ingredienti:

1 mela;

1 uovo;

70 grammi di farina 00;

mezza bustina di lievito per dolci.

Il procedimento è davvero semplicissimo.

La prima cosa da fare è sbattere l’uovo insieme allo zucchero utilizzando preferibilmente una frusta elettrica.

Lentamente incorporiamo il lievito e la farina e continuiamo ad amalgamare con la frusta.

A questo punto stendiamo il composto dentro una piccola teglia o un piccolo contenitore in alluminio e sistemiamo sopra la mela tagliata a fettine.

In alternativa possiamo tagliare a cubetti mezza mela ed unirla al composto e la restante metà distribuita a fettine sulla superficie.

Una spolverata di zucchero ed inforniamo per circa 10 minuti a 180 gradi.

Ed il nostro dolcetto leggero, goloso e profumato è pronto per essere gustato.

Approfondimento

Sono queste le mele perfette per una torta soffice e fragrante e che non si secca